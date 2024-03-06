Новые нормы охраны труда отработали на занятиях медработников в Подмосковье
Медработникам Подмосковья рассказали о нововведениях в сфере охраны труда во время обучения на базе кафедры правовой медицины Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского. Занятия по программе продлятся до 17 апреля.
По словам заведующего отделом охраны труда Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Никиты Елис, эти занятия необходимы, так как законодательство меняется, и каждый медработник должен знать новые нормы и правила.
«Мы должны держать руку на пульсе. Уже сейчас действует новый порядок предоставления средств индивидуальной защиты, а с 2025 года в полную силу войдут единые нормы выдачи этих средств: медицинских халатов, костюмов, тапочек и защитных масок», - рассказал Елис.
Он добавил, что теперь выдачу средств индивидуальной защиты медикам будет отслеживать не Роспотребнадзор, а Государственная инспекция труда.
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