Новые нормы охраны труда отработали на занятиях медработников в Подмосковье

Читайте нас в:

По словам заведующего отделом охраны труда Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Никиты Елис, эти занятия необходимы, так как законодательство меняется, и каждый медработник должен знать новые нормы и правила.

«Мы должны держать руку на пульсе. Уже сейчас действует новый порядок предоставления средств индивидуальной защиты, а с 2025 года в полную силу войдут единые нормы выдачи этих средств: медицинских халатов, костюмов, тапочек и защитных масок», - рассказал Елис.

Он добавил, что теперь выдачу средств индивидуальной защиты медикам будет отслеживать не Роспотребнадзор, а Государственная инспекция труда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».