Новую поликлинику построят в поселке ВНИИССОК к концу 2025 года

В ходе четырехчасовой встречи с местными жителями рассмотрели различные вопросы населения. Они включили в себя вопросы ЖКХ, образования, здравоохранения, благоустройства и транспорта. Вначале свои отчеты представили заместители главы, после чего начался диалог с присутствующими.

«Сегодня мы работаем в формате выездной администрации, выезжаем в населенные пункты и проводим такие встречи с жителями. Все обращения и вопросы фиксируются в протокол. В него включаем и проблемы, которые озвучиваются на личных приемах. Вся информация группируется и попадает в протокол - с конкретными исполнителями и сроками», - сказал Андрей Иванов.

Основной задачей таких встреч является формирование дорожных карт по сложным вопросам, требующим значительных временных и финансовых ресурсов.

Особое внимание уделили проблеме владения землей в поселке ВНИИССОК. Большая часть территорий находится в федеральной собственности. Это усложняется мораторием на распоряжение имуществом научных учреждений. Несмотря на сложности, администрация активно работает над передачей земли в муниципальную собственность для улучшения социальной инфраструктуры и обслуживания территорий.

Блок проблем накопился в сфере ЖКХ. В планы властей входят работы по ремонту кровель и межпанельных швов в некоторых жилых домах, а также устранение проблем с подтоплениями подвальных помещений.

В настоящее время значительная часть поселка уже обслуживается муниципалитетом. В планах - увеличение количества рабочих и техники после передачи оставшихся земель.

В 2025 году запланировано комплексное благоустройство дворов около домов № 7, 9, 11 и № 6 и 8 по Березовой улице. Но уже в этом году после обсуждения с жителями всего комплекса работ, начнется создание проекта. Таким образом, во дворах появится 138 дополнительных парковочных мест.

Важным вопросом стало строительство жилых домов на одной из площадок, где работы были приостановлены. Глава округа выразил решительную позицию администрации относительно необходимости создания социальной инфраструктуры в районе строительства. Он отметил недопустимость возведения жилья без строительства детских садов, школ и поликлиник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 35 бюджетных соцобъектов начнут строить в Подмосковье после завершения проектирования в этом году.

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