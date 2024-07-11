11 июля 2024, 15:18

Новое общежитие для студентов филиала МГИМО в Одинцове построят в 2025 году

Министерство строительства МО
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Общежитие для студентов появится в кампусе Московского государственного института международных отношений в Одинцове. Его планируют построить к 2025 году.

Здание будет расположено на участке площадью 0,32 гектара. Его спроектировали еще в мае, также получено разрешение на строительство. Общежитие возведут в соответствии с госпрограммой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Новый корпус появится на Новоспортивной улице в Одинцове. Внутри будут располагаться жилые комнаты, помещения для отдыха и коворкинг, а также служебно-хозяйственные помещения и административный блок. Территорию вокруг благоустроят: проведут озеленение, установят лавочки и урны.

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Одинцово Строительство Студенты
11 июля 2024, 15:58
Рейды по пожарной безопасности провели в садоводческих товариществах Истры
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Из-за возможности лесных пожаров в городском округе Истра проводят рейды в местах отдыха, садоводческих товариществах и частном секторе. За нарушение правил безопасности нарушителям грозит штраф.

Из-за жаркой погоды лесничие, полиция и сотрудники МЧС проводят совместные рейды. Часто причиной возгорания бывает именно человеческий фактор. Специалисты проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения правил санитарной и пожарной безопасности в лесах, а также раздают брошюры и напоминают об ответственности за разжигание костров.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц - до двух миллионов рублей. В случае обнаружения возгорания, позвоните по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по номеру - 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Истра Лесные пожары
11 июля 2024, 15:55
Итоги первой смены подвели в пришкольном лагере в Чехове
Министерство образования Московской области
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Итоги первой смены подвели в пришкольном лагере «Фруктовый сад» в Чехове. На церемонии закрытия дети с удовольствием вспомнили свои летние развлечения — от викторин и спортивных состязаний до тематических дней и образовательных занятий.

Как отметили в Министерстве образования Московской области, ребята поблагодарили начальника лагеря Марину Решетову, а также всех воспитателей и вожатых.

«Педагоги, создавая разнообразную программу, обеспечили условия для всестороннего развития каждого ребенка. Лагерь „Фруктовый сад“ не только развлекал, но и воспитывал, помогая детям осваивать новые виды деятельности и формировать важные жизненные навыки», - подчеркнули в ведомстве.

Всего на первой смене в пришкольных лагерях Чехова отдохнули около тысячи детей.

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Чехов Работа Детские лагеря
11 июля 2024, 15:49
Движение на улицах Сергиева Посада ограничат 13 июля из-за марафона
Минтранс Подмосковья
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Полумарафон «Сергиевым путем» пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. В Минтрансе Подмосковья предупредили, что на время спортивного события движение по некоторым городским улицам ограничат.

Движение транспорта ограничат с 7:00 до 16:00 по маршруту забега. Это улицы Карла Маркса и Сергиевская, Зеленый переулок и проспект Красной Армии от Новоугличского шоссе до Ильинской.

Автобусные маршруты от автовокзала в сторону центра города проследуют по улице 1-й Ударной Армии, а маршрурты № 7, 30, 36, 37, 38 поедут в объезд, через микрорайон Звездочка.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад
11 июля 2024, 15:14
Победителей конкурса проектов «Бюджет для граждан» наградили в Подмосковье
Министерство экономики и финансов МО
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Победителей регионального этапа федерального конкурса «Бюджет для граждан» определили в Подмосковье. Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства региона.

По словам первого заместителя министра экономики и финансов Московской области Валерии Волковой, благодаря этому конкурсу люди узнают о сложных бюджетных процессах Подмосковья, кроме того, такой формат общения между властью и населением становиться востребованее с каждым годом.

Конкурсная комиссия при оценке работ обращала особое внимание на содержание проекта, его практическую значимость и достоверность.

Победителями стали Юлия Васильева с проектом «Бюджет Городского округа Коломна», Вячеслав Плещенко и его «Анализ информации о роли бюджета в проведении Десятилетия науки и технологий», Михаил Прокофьев, Павел Шевцов и Константин Филонец, представившие проект «Новый механизм реализации принципа участия граждан в бюджетном процессе».

Также награды за свои проекты получили несколько муниципалитетов Подмосковья.

Работы победителей направили в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации для участия в федеральном туре всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

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Награды конкурсы

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