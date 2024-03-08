08 марта 2024, 11:03

«Мы рядом с семьями бойцов». Воробьев поздравил с 8 Марта жену и дочерей участника СВО

Александра Степанова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей Героя России, участника спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба главы Подмосковья.

«Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали: и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов, готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Командир мотострелкового подразделения служит в зоне СВО с первого дня. Не раз он с риском для жизни спасал сослуживцев на поле боя. Был три раза контужен, но не допускал мысли оставить службу. Во время одной из контратак под его командованием удалось уничтожить более 200 единиц техники противника.

А дома мужчину ждет любящая семья. Одна дочь - студентка РУДН, вторая - школьница, занимающаяся волейболом.

Он отметил, что решил лично поздравить семью героя и выразить ей слова поддержки, а также выслушать вопросы и узнать, чем можно помочь.

Несмотря на занятость, командир при первой возможности шлет весточку домой, поздравляет близких со всеми праздниками, а порой даже присылает цветы.

Супруга военного призналась, что он самый заботливый, самый дорогой для нее человек. Пример их взаимной любви и поддержки вдохновляет детей.

«Мы очень гордимся и знаем, что он в любой момент поддержит нас. Даже вот сейчас, когда он там, в самой гуще боевых действий, он все равно помогает нам, всегда на связи, старается успокоить. <…> Когда ты видишь, как мама отдает себя всю, поддерживая его, переживая, молясь, чтобы все было прекрасно и хорошо, понимаешь, что вот таким человеком хочешь стать, вот такую семью создать», - поделилась старшая дочь бойца.

В свободное время жена Героя России занимается волонтерством. Вместе с другими родственниками участников СВО и просто неравнодушными жителями она изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет теплые вещи для защитников на передовой.

Супруга бойца пожелала сил и терпения всем женам военнослужащих, призвала их любить и поддерживать мужей и встретить их с победой.

Праздники Семья Андрей Воробьев 8 Марта
08 марта 2024, 09:13
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил женщин с 8 Марта
Мин ЖКХ
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский поздравил жительниц Московской области с Международным женским днем. Он отметил, что в секторе ЖКХ женщины занимают ведущие позиции.

«Дорогие женщины, наши самые красивые в России жительницы Московской области! Поздравляю Вас от мужского коллектива команды регионального комплекса жилищно-коммунального хозяйства с праздником 8 Марта! Это прекрасный повод сказать, что без вас мужская половина человечества вряд ли была бы способна на подвиги - профессиональные, героические и личные», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в сфере ЖКХ женщины занимают ведущие позиции в административной работе, работают с финансами и кадрами. Большая часть операторов на горячих линиях предприятий - тоже женщины.

Все больше женщин занимают руководящие должности в системе ЖКХ. Это связано с процессами цифровизации и современными технологиями.

«Пусть с приходом весны, вместе с солнечными лучами теплеют ваши сердца. Желаю семейного благополучия и бесконечного счастья!», - добавил Антон Велиховский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Женщины 8 Марта
07 марта 2024, 23:12
Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта провели для особенных детей в Котельниках
Unsplash
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В преддверии 8 Марта в центре соцобслуживания и реабилитации «Люберецкий» в Котельниках прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Ребятам показали, как своими руками сделать подарки мамам.

Бусины, камни, атласные ленты, стразы и наклейки - все это использовалось для создания уникальных украшений. Некоторые дети, уже умеющие читать, сделали даже именные браслеты.

Мастер-классы такого рода проводятся регулярно в городском округе. Глава Котельников Сергей Жигалкин всегда принимает активное участие в этих мероприятиях. Дети обращаются к нему за помощью и советом.

Сергей Жигалкин общался с мамами о предстоящие переменах в Котельниках. В ходе общения обсудили темы открытия новой поликлиники и школы в микрорайоне Парковый. Также обсудили улучшение транспортной доступности в округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Дети Котельники
07 марта 2024, 22:44
Студентам реутовского колледжа «Энергия» рассказали о правилах поведения при половодье
Министерство образования Московской области
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Уроки безопасности в период весеннего половодья провели для учеников реутовского колледжа «Энергия». Ребятам рассказали, как правильно себя вести во время ледохода.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, педагоги и студенты старших курсов объяснили ученикам, как образуется половодье, почему в этот период поднимается вода в водоемах и как правильно себя вести, если оказался рядом с опасным местом.

Ребята узнали о том, что не стоит любоваться ледоходом с крутых берегов, ведь они могут обвалиться, и вместо красивого фото человек окажется в воде с большим риском для жизни.

Также студентам рассказали о правилах поведения при пожаре и как правильно оказать первую помощь пострадавшему.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся в колледже регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Правила Студенты
07 марта 2024, 22:34
Спортивная фан-зона появилась в филиале РАНХиГС в Красногорске
Unsplash
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В филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Красногорске прошло торжественное открытие новой спортивной фан-зоны. Мероприятие посетила известная российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Спортсменка рассказала студентам о том, как преодолевала трудности на пути к своим достижениям. Начав свой путь в спорте почти с нуля, она добилась выдающихся результатов в лыжных гонках и биатлоне и стала образцом упорства и целеустремленности для молодежи.

В РАНХиГС большое внимание уделяется развитию спорта и поддержке студенческих спортивных инициатив. Сборные академии регулярно демонстрируют высокие результаты, завоевывая призовые места и кубки на различных соревнованиях. Студенты академии являются обладателями многочисленных наград в самых разных видах спорта.

Новая спортивная фан-зона представляет собой уникальное пространство для общения студентов, объединенных любовью к спорту. В залах фан-зоны разместились победные кубки и трофеи, а стены украшены фотографиями звезд ЦСКА с автографами и пожеланиями успехов студентам.

Красногорск Молодежь Студенты

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