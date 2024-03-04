Московский областной центр крови принял участие во всероссийской донорской акции

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, акция прошла во всех регионах страны с 5 февраля по 5 марта. В Подмосковье эстафета стартовала в Солнечногорске, а следом переходила из города в город.

По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, всероссийская акция «Поколение добра» показала, что общество может объединиться для решения важной проблемы.

«Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», - подчеркнула Аппалуп.

Она отметила, что с каждой передачей эстафеты города доказывали, что их готовность помогать и поддерживать тех, кто нуждается в крови, остается неизменной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».