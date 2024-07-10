Молодежный Совет профсоюза медиков Подмосковья утвердил новый состав

Пленум Московского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов прошел в Красногорске. Главными темами встречи стали сотрудничество России и Белоруссии, обмен опытом и совместная работа по сохранению исторической памяти.

Председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и директор Госархива кинофотодокументов Николай Пестов возложили цветы к памятнику Фронтовому оператору. Затем участники в выставочном зале Госархива открыли экспозицию исторических фотографий «Операция „Багратион“: к 80-летию народного подвига».

По словам Екатерины Швелидзе, Московская областная организация ветеранов - это самое многочисленное общественное объединение в регионе, которое насчитывает около полутора миллиона человек, в том числе 136 тысяч ветеранов военной службы и боевых действий, включая участников СВО.

«Проводится очень большая работа по поддержке военнослужащих, которые сейчас отдают свой долг в зоне проведения СВО, которые проходят лечение в госпиталях. Ветераны регулярно становятся лауреатами ежегодной премии губернатора Московской области за социально-значимые инициативы», - рассказала Швелидзе.

Министр добавила, что ветеранская организация участвует в грантовом конкурсе, который Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит совместно с Фондом президентских грантов в рамках развития гражданского общества.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, в свою очередь, подчеркнул, что ветераны показывают пример объединения разных поколений вокруг героической истории страны.

«Наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами - еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой. Равняясь на подвиги предков, следуя ориентирам преданности Отчизне, сегодняшнее поколение бойцов вновь бьется за правду и справедливость», - отметил Волков.

Члены ветеранского сообщества регулярно отправляют военнослужащим на передовую гуманитарные грузы, а также делают своими руками маскировочные сети, тактические медицинские носилки, эвакуационные стропы, окопные свечи и другие нужные вещи.

А с 1 сентября 2022 года организация взяла под персональный патронаж первые классы Кузнецово-Михайловской и Староласпинской среднеобразовательных школ Тельмановского района ДНР.

В рамках пленума участники посмотрели документальный фильм 1944 года «Освобождение Советской Белоруссии, а в завершении мероприятия активистов МООВ наградили юбилейной медалью „80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков“ за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению международных связей между ветеранскими организациями России и Белоруссии.

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