08 марта 2024, 20:08

Мобильную систему биофильтров запустили на КПО «Восток» в Егорьевске

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Специалисты егорьевского комплекса по переработке отходов «Восток» установили мобильную систему биофильтров, которые очищают биогаз и локализуют неприятный запах. Сейчас ведутся работы по пересыпке инертными материалами колодцев, которые засыпали сорбентом.

Объем материалов, используемых для пересыпки в сутки, увеличили более чем в два раза, в результате чего неприятный запах, на который жаловались местные жители, исчезает.

Инициативная группа жителей и представителей органов власти ежедневно контролирует обстановку.

«Я считаю, что руководство КПО «Восток» слышит жителей. Они идут на контакт и пытаются исправить ситуацию», - рассказала жительница округа Наталья.

На проблемные участки регулярно выезжают специалисты экомониторинга Министерства экологии и природопользования и КПО «Восток». Министерство ЖКХ Московской области следит за ситуацией и может инициировать внеплановую проверку предприятия при усугублении процесса и отсутствии реакции на предупреждение.

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Егорьевск
08 марта 2024, 19:10
Подмосковные самбисты выиграли три медали на чемпионате России в Брянске
СШОР по единоборствам Московской области
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Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России по самбо. Состязания среди женских и мужских команд прошли с 3 по 6 марта в Брянске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, чемпионом России в весовой категории более 98 килограммов стал борец из Королева Степан Солдатенков. Он представит страну на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Казахстане.

«Бронзу» в весовой категории до 98 килограммов выиграл Артур Чичков из Королева.

Среди женщин в весовой категории до 54 килограммов третье место заняла ​ чемпионка мира и Европы Эльмира Кахраманова из Воскресенска.

Артур Чичков и Эльмира Кахраманова готовятся к Кубку мира, который пройдет в Киргизии в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Воскресенск Королев
08 марта 2024, 18:52
Жители Подмосковья смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Лианозово»
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Южный вестибюль на станции «Лианозово» открылся в Москве. Он соединяет Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд.

Теперь пассажиры, следующие из Подмосковья в Москву, смогут гораздо быстрее пересаживаться с наземного транспорта на Лианозовском проезде и Дубнинской улице, а для удобства жителей переход оборудовали навигационными табличками.

Вестибюль оснащен теплыми павильонами, эскалаторами, информационными табло и картами.

За время реконструкции на станции построили две платформы и два вестибюля.

Напомним, что северный вестибюль открыли в сентябре 2023 года.

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Одинцово Лобня Дороги
08 марта 2024, 18:23
Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время патрулирования водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц Подмосковья с Международным женским днем во время рейда на замерзших водоемах. Спасатели подарили любительницам активного отдыха весенние букеты и напомнили им о правилах поведения на льду.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 215 Александра Проценко, патрулирование водоемов продолжается постоянно, и праздничный день не стал исключением.

«Спасатели не могли в этот весенний праздник проигнорировать прекрасных любительниц активного отдыха и порадовали их в этот день яркими цветочными букетами. Специалисты поздравили женщин и не забыли напомнить им о мерах безопасности на ледовом панцире, чтобы приятный досуг не закончился трагедией», - рассказал Проценко.

Он отметил, что с повышением температуры воздуха ледовая корка становится рыхлой и тонкой, из-за чего количество непредвиденных ситуаций и возможных рисков возрастает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели 8 Марта
08 марта 2024, 16:55
Новый маммограф и рентген-аппарат появились в поликлинике №2 в Люберцах
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Новый рентген-аппарат и маммограф появились в поликлинике № 2 в Люберецкой областной больнице. Оборудование в учреждении установили после капитального ремонта здания.

По словам заведующей поликлиникой № 2 Люберецкой областной больницы Марии Дадукубаевой, теперь пациенты могут пройти рентгенологические исследования недалеко от дома. До ремонта врачам приходилось направлять людей в другие поликлиники.

«На новом рентген-аппарате выполняется исследование костей, суставов, внутренних органов, легких, носовых пазух. Проводим и маммографические исследования, необходимые нашим пациенткам старше 40 лет, потому что они входят в обязательную диспансеризацию с целью раннего выявления онкологии», - рассказала Дадукубаева.

Ежедневно на каждом аппарате проводится более 30 исследований. Направления на рентген-исследования выдает лечащий врач. Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Люберцы Врачи Поликлиники

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