Мобильную систему биофильтров запустили на КПО «Восток» в Егорьевске

Объем материалов, используемых для пересыпки в сутки, увеличили более чем в два раза, в результате чего неприятный запах, на который жаловались местные жители, исчезает.

Инициативная группа жителей и представителей органов власти ежедневно контролирует обстановку.

«Я считаю, что руководство КПО «Восток» слышит жителей. Они идут на контакт и пытаются исправить ситуацию», - рассказала жительница округа Наталья.

На проблемные участки регулярно выезжают специалисты экомониторинга Министерства экологии и природопользования и КПО «Восток». Министерство ЖКХ Московской области следит за ситуацией и может инициировать внеплановую проверку предприятия при усугублении процесса и отсутствии реакции на предупреждение.

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