07 марта 2024, 15:18

Многодетным семьям в Подольске напомнили о доступных льготах во время встречи с администрацией

Министерство социального развития Московской области
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Круглый стол на тему «Семейная политика. Открытый диалог» провели для многодетных родителей в Семейном центре «Чеховский» в Подольске. Мероприятие организовали в рамках открытия Года семьи.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, с докладами об основных тенденциях государственной и семейной политики выступили депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель начальника социальной защиты Владислав Хомяков, заведующий отделом социальной поддержки Алексей Чупров и директор Семейного центра помощи семье и детям Ирина Анищенко.

Также на заседание пригласили родителей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники круглого стола обсудили множество важных тем - поддержка многодетных семей в вопросах улучшения материального обеспечения и жилищных условий, помощь в подготовке детей к школе и другие.

По словам Ирины Анищенко, проведение круглых столов уже давно стало хорошей традицией Семейного центра.

«Это позволяет узнать об изменениях в законодательстве, о новых формах и мерах поддержки семей с детьми, об оказание социальных услуг для детей из многодетных семей, оказавшихся под опекой, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - пояснила Анищенко.

В ведомстве отметили, в Московской области действуют комплексные меры поддержки, которые охватывают все категории семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Подольск Семья
07 марта 2024, 15:32
Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил новую экскурсию «История любви»
Музей-заповедник «Горки Ленинские»
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Музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил новую тематическую выставку к 155-летию Надежды Крупской. Впервые в Северном флигеле усадьбы посетителям расскажут о знакомстве Ленина и Крупской, которое состоялось на Масленицу, о венчании в сибирской ссылке и браке длиною в 26 лет.

Посетить выставку «История любви. Блины для конспирации» можно будет с 8 по 10 марта. Крупская была не только женой Ленина, но и известной российской революционеркой, активным организатором новых советских учреждений народного образования.

Экскурсия расскажет не столько о революционной и государственной деятельности членов семьи, сколько ответит на вопросы о личных отношениях пары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм Экскурсии Ленинский округ
07 марта 2024, 15:29
Производство мясных консервов в Подмосковье выросло на 10% за год
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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В прошлом году в Подмосковье произвели 49 тысяч тонн консервов из мяса. Это 72% от общего объема, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объема. За год объемы производства увеличились на 10%.

«Достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря усиленной работе по совершенствованию производственных процессов и модернизации мясоперерабатывающих заводов Подмосковья», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

В Подмосковье несколько крупных мясоперерабатывающих комплексов. В их числе «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», «МПК Селятино» в Наро-Фоминске и «Наро-Фоминский консервный завод», а также «ПК Мамир» в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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Сельское хозяйство Заводы
07 марта 2024, 15:08
Работники «Мособлпожспаса» сняли застрявшее кольцо с пальца подростка в Солнечногорске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособпожспаса» помогли подростку из поселка Андреевка городского округа Солнечногорск освободиться от застрявшего на пальце кольца. Спасателей вызвали родители 13-летнего мальчика, когда обнаружили, что его указательный палец покраснел и сильно опух.

Родители пытались снять кольцо своими силами, но их усилия не увенчались успехом.

По словам старшего смены 267-й пожарно-спасательной части Антона Соловьева, палец опух настолько сильно, что его было невозможно освободить от кольца с помощью капроновой нити.

«Спасатели обезопасили палец ребенка пластиной и с помощью специального инструмента стали пилить украшение. Специалисты во время процесса периодически поливали место спила холодной водой, так как металл нагревался в процессе резки, и вскоре они освободили конечность мальчика от кольца», - рассказал Соловьев.

Он добавил, что медицинская помощь подростку не понадобилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Солнечногорск
07 марта 2024, 14:54
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса. Он пройдет 14 марта при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выбор между созданием собственной команды или началом бизнеса с партнером. Спикером станет руководитель НКО «Содействие женскому предпринимательству» по Красногорску и Истры Наталья Семенова.

Вбеинар пройдет 14 марта в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Поддержка предпринимателей в Московской области

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