МинЖКХ Подмосковья напомнило жителям о преимуществах электронного счета за ЖКУ

Как рассказали в ведомстве, после оформления электронного счета, абоненты не получают бумажный дубликат. Квитанции приходят в личный кабинет на сайте. Оплатить услуги также можно через мобильное приложение, терминалы, QR-код и в онлайн-сервисах банков. Сделать это без комиссии можно через Систему быстрых платежей.

Получить консультацию по вопросам подписки на электронный счет жители могут в клиентских офисах. Их адреса доступны по ссылке.

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