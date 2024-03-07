МинЖКХ Подмосковья напомнило жителям о преимуществах электронного счета за ЖКУ
Абоненты подмосковного расчетного центра получают электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных. О преимуществах перехода на такую систему оплаты напомнили в МинЖКХ Подмоковья.
Как рассказали в ведомстве, после оформления электронного счета, абоненты не получают бумажный дубликат. Квитанции приходят в личный кабинет на сайте. Оплатить услуги также можно через мобильное приложение, терминалы, QR-код и в онлайн-сервисах банков. Сделать это без комиссии можно через Систему быстрых платежей.
Получить консультацию по вопросам подписки на электронный счет жители могут в клиентских офисах. Их адреса доступны по ссылке.
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