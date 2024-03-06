Минздрав Подмосковья опубликовал график работы медорганизаций в праздники

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, вне зависимости от праздников. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, как и отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни - 8, 9 и 10 марта с 08:00 до 16:00», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Напомним, что стационары и скорая помощь по-прежнему будут работать круглосуточно без выходных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Татьяна Голикова дали старт строительству больницы в Балашихе. Ее возведут к концу 2026 года.

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