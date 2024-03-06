06 марта 2024, 13:52

Минздрав Подмосковья опубликовал график работы медорганизаций в праздники

Медиасток.рф
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График работы государственных медучреждений утвердили в Подмосковье в праздничные дни. Так, поликлиники, стоматологии и женские консультацию будут работать 9 марта по графику субботы, а 8 и 10 марта объявлены выходными днями.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, вне зависимости от праздников. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, как и отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни - 8, 9 и 10 марта с 08:00 до 16:00», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Напомним, что стационары и скорая помощь по-прежнему будут работать круглосуточно без выходных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Татьяна Голикова дали старт строительству больницы в Балашихе. Ее возведут к концу 2026 года.

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Больницы Минздрав Врачи Поликлиники
06 марта 2024, 14:24
Ликвидация источника загрязнения реки Раздерихи началась в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Для устранения утечки и предотвращения дальнейшего загрязнения реки специалисты приступили к работам по обваловке. Контролируют процесс в администрации городского округа.

В городском округе Лобня обнаружили источник загрязнения реки Раздериха, вызвавший обеспокоенность среди жителей микрорайона Луговая.

«Источник загрязнения оказался не там, где мы осматривали очистные, а в стороне - там, где расположены большие пруды. Здесь отстаивается вода. Как раз из такого пруда из-за недостаточной высоты земляного вала на местность изливалась вода из отстойника», - рассказала глава города Анна Кротова.

В Лобне ранее приняли решение о закрытии очистных сооружений в микрорайоне Луговая. Они перестанут функционировать в течение следующих двух месяцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Минздрав Врачи Поликлиники
06 марта 2024, 14:21
Комитет по конкурентной политике Подмосковья запустил опрос для предпринимателей
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Более 23,5 тысячи предпринимателей приняли участие в опросах Комитета по конкурентной политике Подмосковья в прошлом году. Мероприятия проводятся для повышения эффективности работы органов власти.

Сейчас предприниматели могут поучаствовать в новом опросе. Предлагается оставить мнение о факторах, препятствующих ведению бизнеса, о потребностях и перспективах развития компаний.

Полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса в Подмосковье и будут использоваться для улучшения деятельности по снижению административных барьеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Опросы
06 марта 2024, 14:18
Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала предпринимателей подключиться к вопросу трудоустройства подростков
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнеса с просьбой принять участие в «Детской бирже труда». Мероприятие пройдет в Подмосковье уже в апреле. Его главная цель — помочь молодым людям с трудоустройством на летних каникулах.

«Нашими партнерами в реализации этой идеи выступят предприятия Московской области. И я обращаюсь сейчас к представителям бизнеса: если у вас есть вакансии, подходящие для ребят, присоединяйтесь к нашему проекту», - подчеркнула Мишонова.

Напомним, в Подмосковье провели опрос «Топ идеальных вакансий для подростка». Согласно данным, 82% респондентов заинтересованы в подработке в свободное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Бизнес
06 марта 2024, 14:10
Подмосковный Комлесхоз запустил голосование за лучшее фото зимнего леса
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комитет лесного хозяйства Московской области объявил открытое голосование за лучшую зимнюю фотографию. Все желающие смогут отдать свой голос до 7 марта.

Как рассказали в ведомстве, фотоработы прислали практически все лесничества Подмосковья. Каждый автор постарался запечатлеть красоту зимнего леса.

Жюри пришлось выбирать из 960 прекрасных работ 20 самых лучших.

Пять авторов, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы от Комлесхоза. Проголосовать можно до 11:30 по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65e8159684227c2e8d3580b5/ Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фото конкурсы

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