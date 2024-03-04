04 марта 2024, 19:33

Минтранс Подмосковья: вечерние пробки на дорогах оценили в 5 баллов

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Пробки на дорогах Московской области вечером 4 марта составляют пять баллов. В Подмосковном Минтрансе водителей призывают избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Как рассказали в ведомстве, основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Можайском, Ярославском и Рублево-Успенском шоссе. Сложно проехать будет и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
04 марта 2024, 19:02
«Большие перспективы». Финал «Игр будущего» прошел в Казани
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Итоги фиджитал-соревнований подвели в Казани. Церемония закрытия «Игр будущего» прошла в формате фиджитал-концерта, на котором живые исполнители выступили вместе с цифровыми артистами.

Во время соревнований команды из 107 стран демонстрировали свое мастерство в фиджитал- дисциплинах - хоккею, футболу, ММА, лазертагу или скейтборду. Это спортивное противостояние, где каждый зритель найдет что-то свое: кому-то интересно следить за спортсменами на поле, а кому-то за игроками, сидящими с джойстиками в руках.

Турниры оказались настолько увлекательными, что некоторые спортсмены проявили интерес к новому для себя направлению.

«Из командных я бы выбрал фиджитал хоккей, было бы интересно. Коньки и лед для меня не чужды, а во-вторых из командных игр на приставках хоккей нравился», - прокомментировал фигурист, заслуженный мастер спорта России Александр Энберт.

На площадке зрителей было несколько тысяч, а в онлайне за соревнованиями следили миллионы. Как итог, перспективы у «Игр будущего» огромные. Россия заложила базу для невероятно мощного мирового движения в новой для всех области и готова поддержать рост и развитие этого проекта в любой точке мира.

«Очень много в истории нашей страны было тенденций и открытий, которые мы дарили миру. Я считаю, что это тоже открытие, и мы не собираемся его держать внутри страны, тем более в современном мире невозможно ничего держать в закрытом формате», - подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Казань Хоккей «Игры будущего»
04 марта 2024, 18:52
Подмосковье вошло в топ-3 по числу переобучившихся в рамках проекта "Демография" жителей
Читайте нас в: Google Новости
Расширенное заседание комитета по социальной политике и здравоохранению на тему трудоустройства отдельных категорий граждан состоялось в здании регионального парламента. К обсуждению присоединились также представители подмосковного Минсоцразвития, регионального отделения работодателей, а также профсоюзы.

По словам председателя комитета Андрея Голубева, в Московской области на сегодняшний день фиксируется один из самых низких показателей безработицы. На одного безработного приходится девять вакансий, а на сайте «Работа в России» работодатели разместили более 83 тысяч вакансий.

Также участники заседания отметили, что многие воспользовались программой переобучения в рамках проекта «Демография». Подмосковье оказалось в тройке лидеров среди регионов по числу жителей, которые прошли переподготовку.

«С этого года обучение в рамках нацпроекта смогут пройти также инвалиды, граждане, ищущие работу по востребованным профессиям, перечень которых определит Правительство РФ, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», - пояснил Голубев.

Участники не обошли своим вниманием и вопросы нового правового регулирования в сфере занятости с учетом современного состояния рынка труда. Нововведения будут вводиться поэтапно: 1 января, 1 сентября 2024 года и 1 января 2025 года.

Например, будет расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа - это и опыт, форма занятости, удаленность работы от места жительства, ограничения по здоровью. Также одной из дополнительных мер поддержки для безработных граждан станет норма - возможность временной или разовой работы до пяти дней в месяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты
04 марта 2024, 18:28
Жителям Подмосковья предложили продегустировать мармелад с необычными вкусами в Коломне
Читайте нас в: Google Новости
Предпринимательница Александра Нилова производит авторский мармелад с необычными вкусами в Коломне. Все желающие могут продегустировать и приобрести кондитерскую продукцию со вкусом айвы, кориандра и даже лука.

Вместе с тем предпринимательница предлагает купить желе, повидло и смеси приправ, изготовленные на основе экологически чистых продуктов. Продукцию производят на заказ в домашних условиях, однако, в скором времени Александра Нилова планирует запустить производственную линию в историческом здании бывшей шелкокрутильной фабрики на территории Арт-квартала «Патефонка».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Продукты
04 марта 2024, 18:09
Минтранс Подмосковья: ЦППК назначила дополнительные экспресс-поезда в праздники
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
ЦППК запустит дополнительные поезда в праздники. Также накануне 8 марта, в праздник и в последующие выходные транспортная компания совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение транспорта.

Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта транспорт будет следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта - по расписанию субботы, 10 марта - по расписанию воскресенья, 11 марта - по расписанию понедельника.

Кроме того, компания запустит в эти дни фирменные экспрессы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании, а также на остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы

Новости по теме