Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил женщин с 8 Марта

«Дорогие женщины, наши самые красивые в России жительницы Московской области! Поздравляю Вас от мужского коллектива команды регионального комплекса жилищно-коммунального хозяйства с праздником 8 Марта! Это прекрасный повод сказать, что без вас мужская половина человечества вряд ли была бы способна на подвиги - профессиональные, героические и личные», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в сфере ЖКХ женщины занимают ведущие позиции в административной работе, работают с финансами и кадрами. Большая часть операторов на горячих линиях предприятий - тоже женщины.

Все больше женщин занимают руководящие должности в системе ЖКХ. Это связано с процессами цифровизации и современными технологиями.

«Пусть с приходом весны, вместе с солнечными лучами теплеют ваши сердца. Желаю семейного благополучия и бесконечного счастья!», - добавил Антон Велиховский.

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