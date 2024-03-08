08 марта 2024, 09:13

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил женщин с 8 Марта

Мин ЖКХ
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский поздравил жительниц Московской области с Международным женским днем. Он отметил, что в секторе ЖКХ женщины занимают ведущие позиции.

«Дорогие женщины, наши самые красивые в России жительницы Московской области! Поздравляю Вас от мужского коллектива команды регионального комплекса жилищно-коммунального хозяйства с праздником 8 Марта! Это прекрасный повод сказать, что без вас мужская половина человечества вряд ли была бы способна на подвиги - профессиональные, героические и личные», - сказал министр.

Он подчеркнул, что в сфере ЖКХ женщины занимают ведущие позиции в административной работе, работают с финансами и кадрами. Большая часть операторов на горячих линиях предприятий - тоже женщины.

Все больше женщин занимают руководящие должности в системе ЖКХ. Это связано с процессами цифровизации и современными технологиями.

«Пусть с приходом весны, вместе с солнечными лучами теплеют ваши сердца. Желаю семейного благополучия и бесконечного счастья!», - добавил Антон Велиховский.

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ЖКХ Женщины 8 Марта
07 марта 2024, 23:12
Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта провели для особенных детей в Котельниках
Unsplash
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В преддверии 8 Марта в центре соцобслуживания и реабилитации «Люберецкий» в Котельниках прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Ребятам показали, как своими руками сделать подарки мамам.

Бусины, камни, атласные ленты, стразы и наклейки - все это использовалось для создания уникальных украшений. Некоторые дети, уже умеющие читать, сделали даже именные браслеты.

Мастер-классы такого рода проводятся регулярно в городском округе. Глава Котельников Сергей Жигалкин всегда принимает активное участие в этих мероприятиях. Дети обращаются к нему за помощью и советом.

Сергей Жигалкин общался с мамами о предстоящие переменах в Котельниках. В ходе общения обсудили темы открытия новой поликлиники и школы в микрорайоне Парковый. Также обсудили улучшение транспортной доступности в округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Дети Котельники
07 марта 2024, 22:44
Студентам реутовского колледжа «Энергия» рассказали о правилах поведения при половодье
Министерство образования Московской области
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Уроки безопасности в период весеннего половодья провели для учеников реутовского колледжа «Энергия». Ребятам рассказали, как правильно себя вести во время ледохода.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, педагоги и студенты старших курсов объяснили ученикам, как образуется половодье, почему в этот период поднимается вода в водоемах и как правильно себя вести, если оказался рядом с опасным местом.

Ребята узнали о том, что не стоит любоваться ледоходом с крутых берегов, ведь они могут обвалиться, и вместо красивого фото человек окажется в воде с большим риском для жизни.

Также студентам рассказали о правилах поведения при пожаре и как правильно оказать первую помощь пострадавшему.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся в колледже регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Правила Студенты
07 марта 2024, 22:34
Спортивная фан-зона появилась в филиале РАНХиГС в Красногорске
Unsplash
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В филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Красногорске прошло торжественное открытие новой спортивной фан-зоны. Мероприятие посетила известная российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Спортсменка рассказала студентам о том, как преодолевала трудности на пути к своим достижениям. Начав свой путь в спорте почти с нуля, она добилась выдающихся результатов в лыжных гонках и биатлоне и стала образцом упорства и целеустремленности для молодежи.

В РАНХиГС большое внимание уделяется развитию спорта и поддержке студенческих спортивных инициатив. Сборные академии регулярно демонстрируют высокие результаты, завоевывая призовые места и кубки на различных соревнованиях. Студенты академии являются обладателями многочисленных наград в самых разных видах спорта.

Новая спортивная фан-зона представляет собой уникальное пространство для общения студентов, объединенных любовью к спорту. В залах фан-зоны разместились победные кубки и трофеи, а стены украшены фотографиями звезд ЦСКА с автографами и пожеланиями успехов студентам.

Красногорск Молодежь Студенты
07 марта 2024, 22:17
Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Щелкове
Телеканал «360»
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В Щелкове, в спортивном комплексе «Подмосковье», состоялся уникальный фестиваль профессий «Путь навыков». Это мероприятие предоставило школьникам возможность на один день погрузиться в мир различных специальностей, от робототехники до кулинарии, и попробовать себя в самых неожиданных ролях.

Фестиваль посетили более 600 учащихся из Щелкова, Лосино-Петровского и Звездного городка. Стенды средних профессиональных учебных заведений сразу нескольких городских округов предложили участникам мероприятия широкий выбор специальностей, по которым ведется подготовка будущих квалифицированных специалистов и рабочих.

Участники фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах, где каждый мог оценить свои навыки и предпочтения в той или иной области. От создания роботов и 3D-моделей до ремонта водопровода и проверки качества продуктов питания - школьники испытали себя в самых разнообразных профессиях.

Организаторы фестиваля надеются, что это мероприятие поможет выпускникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и определиться с предметами для сдачи экзаменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Фестивали Щелково

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