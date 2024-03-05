Минэкологии поддержало требования прокуратуры ограничить использование земель у водных объектов в Домодедове

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Согласно Водному и Земельному кодексам России, для таких земель существует ряд ограничений хоздеятельности. Это необходимо, чтобы исключить риски загрязнения водных объектов.

«Именно для того, чтобы исключить подобные коллизии, наше министерство ведет работу по установлению границ береговых полос и водоохранных зон подмосковных водоемов», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство поддержало законное требование прокуратуры о том, чтобы ограничения были закреплены в реестре и собственники понимали, что можно делать в водоохранной зоне, а что нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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