Михаил Собакин поздравил пару из Чехова с юбилеем свадьбы

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«55 лет совместной жизни - это на самом деле целое достояние, потому что в нашем поколении не многие столько и живут, а вы совместно сохранили эту любовь, трепетность. Вы и правнуков воспитываете. И при этом, самое удивительное, что вы продолжаете трудовую деятельность», - сказал глава Чехова Михаил Собакин.

В год, объявленный Президентом В. В. Путиным «Годом семьи», семья Маркадеевых становится ярким примером тех ценностей и традиций, которые необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение.