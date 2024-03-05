05 марта 2024, 12:44

Межведомственные комиссии проверят готовность Подмосковья к пожароопасному сезону

Комитет лесного хозяйства МО
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Проверки готовности Московской области к пожароопасному периоду стартовали в регионе. Рейды межведомственных комиссий пройдут в восьми округах Подмосковья до 15 марта.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, проверки начались 4 марта.

«Специалисты разных направлений инспектируют личный состав, технику и снаряжение, оценивают степень готовности области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами», - рассказал Мурашов.

Комиссии, в которые входят специалисты лесного хозяйства и администраций городских округов, сотрудники МЧС России, МВД России и Росгвардии и другие специалисты, проверят техническое состояние автопарков, беспилотных летающих аппаратов, пожарного оборудования, инвентаря и иных средств тушения пожаров.

Комиссия проверит городские округа - Наро-Фоминский, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Луховицы, Шатура, Люберцы, Раменский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Одинцово Спасатели Пожары Шатура
05 марта 2024, 13:44
Турнир по универсальному бою прошел в Лосино-Петровском округе
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Соревнования по универсальному бою прошли в городском округе Лосино-Петровский. На турнир съехались 65 спортсменов от 10 до 15 лет.

По словам организатора соревнований, тренера спортивного клуба «Олимпиец» Виталия Алексеева, это не просто соревнования, а большой праздник для детей и родителей.

«Мы пригласили ребят из других городов Подмосковья - Балашихи, Куровского, Орехово-Зуева, Одинцова и Купавны. Соревнования у нас прошли по олимпийской круговой системе. Это не разовые бои, а турнир на выбывание. Как в нормальных соревнованиях, чтобы победил сильнейший», - рассказал Алексеев.

В командном зачете победителем стал спортивный клуб «Олимпиец» из Лосино-Петровского. Второе место у спортивной школы «Легион» из Куровского, а на третьем месте оказался спортивный клуб «Моя система» из Одинцова.

Открытые городские соревнования в Лосино-Петровском проводятся уже во второй раз при поддержке администрации и Совета депутатов городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лосино-Петровский
05 марта 2024, 13:39
Встреча педагогов с героем СВО прошла в гуманитарном университете в Коломне
Министерство образования МО
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Выпускник технологического факультета Коломенского ГСГУ Сергей Антропов встретился с ректором вуза Жанной Леоновой и преподавателями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Антропов добровольно отправился на СВО весной 2023 года. В прошлом году его наградили медалью «За храбрость», а 23 февраля - Орденом Мужества за самоотверженность и отвагу в условиях военных действий.

Как педагог с 20-летним стажем, боец подчеркнул важность формирования патриотического сознания у молодежи. Сергей отметил, что будущее страны зависит от учителей, которые воспитывают новое поколение.

«Наша задача там - отстоять мирную жизнь здесь. Ваша задача - воспитывать новое достойное поколение. В руках учителей - наше будущее», - сказал солдат, который через неделю вернется на передовую.

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Коломна Военные Образование
05 марта 2024, 13:35
Работы по содержанию дорог провели в 6 округах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
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Работники «Мосавтодора» провели работы по содержанию дорог в Подмосковье. В региональном Минтрансе уточнили, что дорожные службы восстановили поврежденные опоры освещения, провели ямочный ремонт и другие необходимые работы в шести округах.

Специалисты провели работы на Леоновском шоссе в Балашихе, на улице Мира в Мытищах, а также в Домодедове и Подольске. Помимо этого, работники «Мосавтодора» восстановили работу светофора на Новоегорьевском шоссе в Котельниках, а на Староситненском шоссе в Ступине заменили поврежденный дорожный знак.

Напомним, что различные дефекты и неисправности могут привести к созданию аварийных ситуаций или ДТП. В связи с этим сотрудники стараются оперативно принимать меры и проводить ремонтные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
05 марта 2024, 13:17
Более 35 километров новых линий освещения появится в 11 округах Подмосковья в 2024 году
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Новые линии наружного освещения на дорогах Подмосковья построят в 2024 году. Более 35 километров нового освещения появится в 11 городских округах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как пояснил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, новые линии установят на 23 участках дорог региона.

«Планируем построить линии освещения на 23 участках дорог, которые проходят по семи трассам Подмосковья: Рогачевскому, Быковскому, Можайскому, Носовихинскому, Егорьевскому, Пятницкому и Фряновскому шоссе. Строительно-монтажные работы завершим осенью и до конца года подключим освещение», - рассказал Гержик.

Участки выбирались по принципу наибольшей аварийности и загруженности дорог - это Орехово-Зуевский и Раменский округа. Более десяти километров новой линии построят на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в городе Ликино-Дулево.

Также более пяти километров нового освещения появится на участках Егорьевского шоссе: от деревни Бахтеево до села Карпово, от разъезда 41 км до поселка Лесозавода в селе Новохаритоново и на подъезде к деревне Донино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Орехово-Зуево Раменское

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