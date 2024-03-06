Медицинский диагностический центр построят в селе Ромашково к 2025 году

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас родители ведут работы на уровне первого и второго этажей. В центре будут оказывать первичную помощь больным. Площадь здания превысит девять тысяч квадратных метров.

«В поликлиническом учреждении будет расположено терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема. Дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики», - добавили в ведомстве.

Учреждение оснастят современной мебелью и оборудованием. На территории проведут благоустройство обустроят парковку.

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