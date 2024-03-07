Майора Андрея Кошкина наградили почетным знаком за работу на выборах губернатора Подмосковья
Члена экстерриториальной участковой избирательной комиссии Андрея Кошкина наградили знаком «За доблесть и мужество». Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
«Многие из ребят занимают достаточно активную гражданскую позицию. Говорили, что хотят голосовать, хотят выбрать губернатора. Каждый из тех, кто пошли добровольно в военкомат и встали на защиту своей Родины, заслуживают уважения, начиная от солдата и заканчивая командирами», - сказал Андрей Кошкин.
Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
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Андрей Кошкин - доброволец, заместитель командира гаубичного артиллерийского дивизиона по военно-политической работе.
Во время выборов губернатора Московской области Кошкин был членом экстерриториальной участковой избирательной комиссии. В сложнейших условиях, порой ценой собственной жизни он обеспечивал возможность голосования военнослужащим.