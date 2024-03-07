Майора Андрея Кошкина наградили почетным знаком за работу на выборах губернатора Подмосковья

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский вручил членам местного отделения Союза пенсионеров благодарственные письма и цветы в преддверии Международного женского дня.

Сейчас в химкинском отделении Союза пенсионеров Подмосковья состоят порядка двух тысяч человек. Это активные жители, которые выступают с различными инициативами для улучшения жизни в округе, а также вносят вклад в патриотическое воспитание подрастающих поколений.

«Наши женщины успешны не только в семье, но и в обществе. Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями в образовании, культуре и спорте вы вносите неоценимый вклад в развитие родного округа. Пусть в ваших сердцах всегда будет весна, в жизни царит любовь, гармония и взаимопонимание», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Вместе с тем члены организации активно поддерживают участников специальной военной операции. Пенсионеры плетут маскировочные сети, готовят выпечку, вяжут теплые вещи для бойцов и многое другое.

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