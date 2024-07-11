11 июля 2024, 13:28

Мастерские Электростальского колледжа капитально отремонтируют к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт учебных мастерских Электростальского колледжа на Спортивной улице завершается. Их планируют открыть в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, стройготовность объекта уже превысила 90%. Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.

«На площадке 15 рабочих и одна единица техники. Ведется устройство инженерных сетей и электромонтажные работы, отделка внутренних помещений, фасадные работы и благоустройство территории», - уточнили в ведомстве.

Площадь двухэтажного здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта туда поставят новую мебель и оборудование.

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Электросталь Ремонтные работы
11 июля 2024, 14:34
Почти 500 выпускников медколледжа трудоустроят в больницы Подмосковья в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Этим летом учебу в Московском областном медицинском колледже заканчивают 490 студентов-целевиков. Им гарантировано трудоустройство в больницах и поликлиниках Подмосковья, где они должны отработать не менее трех лет.

Заключить целевой договор с последующим трудоустройством могут студенты с первого по четвертый курсы. Во время обучения они получают стипендию от больницы, а после выпуска выходят на работу в медицинскую организацию на срок не менее трех лет.

«Программа целевого обучения позволяет подготавливать для наших больниц и поликлиник специалистов, в которых они нуждаются. Мы ожидаем, что в этом году в наши медорганизации трудоустроятся 490 „целевиков“», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Студентам, которые захотят заключить такой договор, нужно обратиться в кадровую службу больницы, где они собираются работать после обучения. В Минздраве Подмосковья напомнили, что для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата в размере семи тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Студенты
11 июля 2024, 14:32
Представители Подмосковья вошли в список на получение премии «Звезда театрала»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Четыре представителя Московской области вошли в список на получение премии «Звезда театрала». Зрительское голосование продлится до 31 августа.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, «Звезда театрала» обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение всего сезона театралы выбирают понравившиеся спектакли. Победителей объявят традиционно в конце года, в этом году премию вручат уже в 17-й раз.

В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» за победу поборется спектакль «Вий. Три ночи» режиссера Артема Бибилюрова, поставленный Ивантеевским музыкально-драматическим театром.

Алена Романова актриса Пушкинского музыкально-драматического театра претендует на звание «Лучшей актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тетя» в постановке Бориса Урецкого. В номинацию «Лучший любительский театр» попали детская театральная студия «Гримерка», которая работает при доме культуры «Пушкино» и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.

Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

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Награды Спектакль
11 июля 2024, 14:22
Более 80 учителей приняли на работу в новый технический лицей в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В строящийся лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки в Лобне трудоустроились 82 учителя. К дате открытия учреждения — 1 сентября — на работу примут еще четверых педагогов.

О комплектовании школы учителями рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Мы набрали 82 учителя. Сейчас не хватает четырех: начальных классов, физики, математики и русского языка. Рассчитываем, что до 1 сентября комплектация будет полной», - прокомментировала глава муниципалитета Анна Кротова.

Также ход строительства совместно с главой округа проинспектировали министр образования Московской области Артем Охрименко и депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын. 85% работ на площадке уже завершены.

В новом инженерно-техническом лицее будут оборудованные классы, лаборатории, мастерские, а также актовый и спортивные залы. Здесь разместятся столовая на 1100 мест и современная библиотека.

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Школы Лобня Строительство Учителя
11 июля 2024, 14:14
Подмосковные школьники победили на международной научной физической олимпиаде
Министерство образования МО
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Подмосковные школьники победили на международной научной физической олимпиаде в Ханты-Мансийске. КОманда региона набрала наибольшее количество баллов и стала чемпионом.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, среди победителей были ученики Физтех-лицея Андрей Бахвалов, Максим Быстров и Максим Черноус, а также учащийся московского лицея «Вторая Школа» Андрей Пуляевский. Руководителем команды стал тьютор Учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Арсений Пикалов.

Школьники состязались со сборными стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Ранее Андрей Бахвалов и Максим Быстров выиграли серебро на Азиатской олимпиаде по физике, а Максим Черноус стал призером финала всероссийской олимпиады школьников по физике.

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Школы Школьники конкурсы

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