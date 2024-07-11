Мастерские Электростальского колледжа капитально отремонтируют к сентябрю

Этим летом учебу в Московском областном медицинском колледже заканчивают 490 студентов-целевиков. Им гарантировано трудоустройство в больницах и поликлиниках Подмосковья, где они должны отработать не менее трех лет.

Заключить целевой договор с последующим трудоустройством могут студенты с первого по четвертый курсы. Во время обучения они получают стипендию от больницы, а после выпуска выходят на работу в медицинскую организацию на срок не менее трех лет.

«Программа целевого обучения позволяет подготавливать для наших больниц и поликлиник специалистов, в которых они нуждаются. Мы ожидаем, что в этом году в наши медорганизации трудоустроятся 490 „целевиков“», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Студентам, которые захотят заключить такой договор, нужно обратиться в кадровую службу больницы, где они собираются работать после обучения. В Минздраве Подмосковья напомнили, что для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата в размере семи тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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