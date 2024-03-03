Мастер-класс по большому теннису прошел в Химках

Инструктор Надежда Федорова - неоднократный участник Всероссийских методических конференций, в том числе при участии президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Мероприятие стало частью всероссийского марафона «Сила России», направленного на спортивное развитие и объединение общества.

«Отрадно, что школа № 30 стала одним из центров замечательного всероссийского марафона. Такие проекты направлены не только на развитие спорта, но также и на сплоченность. На одной площадке и дети вместе с родителями и учителя», - рассказала депутат городского округа Татьяна Кавторева.

Марафон «Сила России», организованный при поддержке партии Единая Россия, предоставляет возможность участия в бесплатных спортивных занятиях по всей стране на более чем 1500 площадках. Для участия в этих мероприятиях можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вышла в лидеры по количеству построенных школ.

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