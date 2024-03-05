Масленичное чаепитие и кулинарные мастерские пройдут в парке в Талдоме 17 марта

В парке состоится масленичное чаепитие, гастрономический конкурс, а также кулинарная мастерская. На территории также организуют торговую зону и выставку-продажу, где каждый желающий сможет приобрести ремесленные изделия, сувениры и многое другое.

Запланирована и развлекательная программа: огненное шоу, концерт, игры и забавы. Для юных посетителей организуют катание на пони. Все интерактивные мероприятия пройдут с 11:00 до 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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