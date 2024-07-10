Маскировочные сети отправили из Балашихи бойцам в зону СВО

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Волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи» сплели сети для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Также бойцам передали медикаменты и средства личной гигиены.

Всего с начала специальной военной операции из организации отправили более 400 тонн гуманитарной помощи.

«Мой муж ушел на фронт 1 марта этого года добровольцем следом за своим отцом. После обучения приступил к выполнению боевых задач. Сегодня необходимую адресную помощь от волонтеров передадим его сослуживцу, он и доставит ее парням», - рассказала жена военнослужащего Анастасия.

Напомним, что в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи - в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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