Лучших работников предприятий наградили в Химках

На церемонии награждения присутствовали заместитель руководителя главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов России Нелли Хомякова, а также другие представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального совета Химок.

«Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки - один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В рамках мероприятия наградили выдающихся специалистов благодарственными письмами губернатора Московской области, почетными грамотами администрации Химок, благодарностью совета депутатов городского округа и знаком «За заслуги перед профсоюзами Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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