Лучших представителей профессий наградили в Воскресенске

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На выставке-ярмарке местных производителей гости могли не только ознакомиться с продукцией, но и приобрести понравившиеся изделия.

Различные специалисты, начиная от водителей и начальников участков до мастеров и директоров, отметили за их труд. Лучшим работникам вручили областные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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