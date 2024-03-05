Лучшие управляющие компании ОЭЗ и индустриальных парков наградили в Подмосковье

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В Мытищах завершили работы по обновлению фасадов домов, построенных в 1985 году. Об этом сообщили в управлении технического надзора капитального ремонта Московской области.

Работы по утеплению фасадов зданий прошли по улице Олимпийская, дом № 3 в корпусах один и два в Мытищах. Специалисты регионального фонда капремонта провели ремонт балконных плит и герметизацию стыков стеновых панелей. Также провели очистку, оштукатуривание и теплоизоляцию стен.

Входные группы и фасады зданий были также обновлены. Проведенные работы обеспечат комфортное тепло в зданиях зимой и прохладу летом.

Ознакомиться с адресной программой предстоящего капитального ремонта жилых многоквартирных домов можно перейдя по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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