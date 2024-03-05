«Легенды хоккея» сыграют с любителями из Ленинского городского округа 9 марта

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, за команду звезд будут играть двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов и другие звезды хоккея. Тренировать команду легендарных хоккеистов будет бессменный тренер, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Игра по традиции начнется с мастер-класса от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова, в котором смогут принять участие все желающие.

Комментировать матч для зрителей будет спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, который является официальным голосом проекта «Выходи во двор».

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В двух сезонах звездные хоккеисты провели уже 21 игру в девяти округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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