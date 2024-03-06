06 марта 2024, 21:15

Ледовый дворец имени Виктора Шалимова в Наро-Фоминске отметил пятилетний юбилей

Unsplash
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В Наро-Фоминском ледовом дворце имени Виктора Шалимова прошло торжественное мероприятие по случаю пятилетия с момента открытия. Для гостей мероприятия организовали праздничный концерт с музыкальными выступлениями и духовым оркестром.

На церемонии награждения сотрудникам ледового дворца были вручены именные грамоты, благодарственные письма и памятные сувениры. Гости также наслаждались выступлениями спортивных коллективов, включая фигурное катание и хоккей. В заключение части мероприятия директор и главный инженер ледового дворца собрали символический пазл с изображением арены, символизирующий единство коллективной работы.

После торжественной части гостей пригласили на арену, где прошел парад воспитанников ледового дворца. Участники секций по фигурному катанию и хоккею порадовали аудиторию своими выступлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Наро-Фоминск Праздники Спортсмены
06 марта 2024, 21:55
Министр образования Подмосковья Бронштейн рассказал о работе социального сертификата в сфере допобразования
Министерство образования МО
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Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн провел встречу с директорами более 100 частных школ региона. Он рассказал представителям учебных заведений о действующем с сентября 2023 года социальном сертификате, который позволяет обучаться на программах дополнительного образования за счет государства.

По его словам, воспользоваться этим сертификатом для оплаты обучения могут и учащиеся частных школ.

«Увеличение числа программ дополнительного образования, которые можно оплатить социальным сертификатом, является безусловным плюсом как для самих школ, так и для детей, которые хотят посещать кружки и секции», - пояснил Бронштейн.

Он добавил, что школьники получают возможность посещать занятия в разных организациях по выбору ребенка или родителей, что положительно сказывается на развитие конкуренции и качестве самих кружков.

Записаться на занятия по социальному сертификату можно в любом городском округе, вне зависимости от места жительства, а его баланс каждый год пополняется автоматически. Родители могут оплатить как один кружок, так и несколько занятий в нескольких организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Минобразования Подмосковья
06 марта 2024, 21:35
Администрация Жуковского поздравила жен и матерей военнослужащих с 8 Марта
Unsplash
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В преддверии Международного женского дня администрация Жуковского от лица губернатора региона поздравила жен и матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Женщинам вручили подарки от региональных властей, а также организовали спектакль, подготовленный театром «Стрела».

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров отметил, что администрация поддерживает постоянное взаимодействие с семьями военнослужащих, оказывая помощь по различным вопросам, начиная от жилищно-коммунальных услуг и заканчивая здравоохранением.

В настоящее время около 200 мужчин из городского округа находятся на службе в зоне спецоперации. Им и их семьям местные власти предоставляют всестороннюю поддержку.

Приглашение на спектакли, посвященные праздникам, стало традицией для семей военнослужащих. В этот раз на сцене была представлена постановка «Лекарь поневоле».

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Праздники Жуковский
06 марта 2024, 21:28
Реконструкцию автомобильного моста через Оку на трассе М-2 закончат в конце 2025 года
Unsplash
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Продолжается ремонт моста через реку Оку на 102-м километре автомагистрали М-2 Крым. Специалисты уже демонтировали старые опоры и приступили к строительству новых. В мае ожидается начало установки пролетных конструкций.

Разборку моста начали в предыдущем году, тогда провели работы по демонтажу десяти опор. Сейчас ведется возведение новых. Ширина дорожного полотна будет увеличена с 12 до 15 метров.

«Ширина существующего моста составляла 12 метров и на мосту были расположены всего две полосы движения для автомобильного транспорта. В рамках капремонта мы уширим данное мостовое сооружение до 15 метров и организуем трехполосное движение по объекту», - начальник отдела дорожных сооружений ФКУ «Центр - Магистраль» Вадим Хохлов.

На стройплощадке работают более 300 человек и задействовано 8 крупногабаритных кранов с грузоподъемностью до 200 тонн. Ожидается, что первые этапы установки пролетов начнутся уже в мае, и предстоящее половодье не должно повлиять на ход работ.

Также планируется установка наружного освещения и системы водоотведения. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Строительство Серпухов
06 марта 2024, 21:06
Больше тысячи человек приняли участие в лыжном забеге в Красногорске
Телеканал «360»
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Более тысячи человек вышли на старт знаменитой Динамовской лыжни в Красногорске, отметив конец зимы масштабным спортивным праздником. Среди участников — сотрудники силовых структур, их семьи, ветераны и все желающие.

Возрастных ограничений не было: самым молодым участникам всего 7 лет, а взрослые могли насладиться скоростью и азартом без всяких ограничений. Спортсмены выбирали дистанции от 200 метров до 5 километров.

Несмотря на капризы погоды, которая добавила немного хлопот из-за плюсовой температуры, праздник прошел на высоком уровне.

На лыжном стадионе «Зоркий», который уже восьмой год подряд принимает этот забег, во время забега организовали множество забавных мероприятий. Пока взрослые боролись за медали, добавляя их в семейную коллекцию, юные спортсмены участвовали в веселых конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как будет устроена дорожная развязка вокруг новой больницы в Балашихе. Глава региона отметил, что удобная транспортная инфраструктура очень важна для людей.

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Красногорск Праздники Спортсмены

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