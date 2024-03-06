Ледовый дворец имени Виктора Шалимова в Наро-Фоминске отметил пятилетний юбилей

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На церемонии награждения сотрудникам ледового дворца были вручены именные грамоты, благодарственные письма и памятные сувениры. Гости также наслаждались выступлениями спортивных коллективов, включая фигурное катание и хоккей. В заключение части мероприятия директор и главный инженер ледового дворца собрали символический пазл с изображением арены, символизирующий единство коллективной работы.

После торжественной части гостей пригласили на арену, где прошел парад воспитанников ледового дворца. Участники секций по фигурному катанию и хоккею порадовали аудиторию своими выступлениями.

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