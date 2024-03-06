Крупный водозаборный узел обеспечили надежным электроснабжением в Химках

Кабельная линия проходит от подстанции ТП-38 до ТП-265 и используется более 20 лет. На одном из ее участков в районе улицы М. Рубцовой заменили 100 метров кабеля и смонтировали две соединительные муфты.

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