19 апреля 2024, 23:40

Крупные заводы по рециклингу полимеров открыли в Егорьевске

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В Егорьевске открыли два крупных предприятия в области рециклинга полимеров. Завод ЭкоЛайн-ВторПласт, один из самых больших в России, и завод ЭкоПласт, специализирующийся на изготовлении продукции из переработанного пластика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за два года в Подмосковье откроют четыре индустриальных парка.

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Открытие заводов состоялось при участии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева и Евгения Михайлова, совладельца компании «Эколайн».

Эти новые производства направлены на уменьшение объемов захоронения отходов и способствуют выполнению задач национального проекта «Экология». Оба завода являются частью первого в России экотехнопарка замкнутого цикла Восток, который включает в себя и крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов.

Завод ЭкоЛайн-ВторПласт займется переработкой не только обычных пластиковых отходов, но и неликвидных пленок, которые ранее не подлежали переработке. Ежегодный объем переработки составит более 60 тысяч тонн пластиковых отходов, из которых будет получено 47 тысяч тонн вторичных полимеров. Завод оснащен четырьмя технологическими комплексами для обработки основных типов пластиковых бытовых отходов во вторичные полимеры.

Завод ЭкоПласт начнет выпускать изделия из переработанного пластика. Оснащенный автоматизированной линией подачи и переработки сырья с использованием передового оборудования, включая термопластавтоматы с усилием смыкания от 10 до 5,5 тысячи тонн, европейские пресс-формы и роботы, а также конвейерную линию сборки, завод способен производить до 120 тысяч пластиковых мусорных контейнеров, хозяйственно-бытовые изделия и евро-паллеты.

Заводы Егорьевск
19 апреля 2024, 23:46
Концерт в честь Дня труда прошел в Красногорске
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Праздничный концерт, посвященный Дню труда, состоялся в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. В зрительном зале собрались представители трудовых династий.

Несколько десятков человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, главы округа и Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные качества.

Директор ДК «Подмосковье» Роман Хохлов также получил награду за свою работу.

«Моя награда - это общая награда моему коллективу. Работники культуры всегда на посту и работают в выходные и праздники. Для меня это нормально - выйти на сцену, получить награду и сразу же вернуться к работе», - рассказал Хохлов.

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Красногорск Награды Семья
19 апреля 2024, 23:17
Фестиваль талантов «Лобненский Олимп» прошел в Лобне
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В городском округе Лобня, в школе № 2, состоялся IX городской конкурс «Лобненский Олимп». Молодые таланты продемонстрировали свои навыки в различных творческих направлениях, включая чтение стихов, танцы и пение.

Организаторы мероприятия отметили, что это не столько конкурс, сколько фестиваль. Участвуя в нем, школьники могут открыть для себя новые горизонты творчества и, возможно, для кого-то это станет первым шагом к большим достижениям.

Конкурс юных талантов среди учащихся школ города проводится уже в девятый раз, и с каждым годом собирает все большее число талантливых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня конкурсы
19 апреля 2024, 23:08
День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 20 апреля
Министерство образования Московской области
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Единый день открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье». Школьники смогут познакомится с учебным учреждением 20 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущим студентам и их родителям расскажут о правилах приема в колледж, об инновационных программах обучения, познакомят с материально-технической базой, а также абитуриенты встретятся с руководством и педагогами учебного заведения.

Для ребят пройдут интересные мастер-классы: «Спасательные работы», «Сестринское дело», «Поварское дело», «Карвинг», «Пекарня», «Виртуальная окраска автомобиля и многие другие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Химки Школьники Студенты
19 апреля 2024, 23:07
Летную школу для детей и подростков открыли в Лыткарине
Unsplash
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В Лыткарине открыли летную школу для детей и подростков, где они будут развивать знания в области авиации. Официальное открытие прошло на базе отделения профильного авиационного направления «Юнармии» — дома «Юнавиа».

Этот центр военно-патриотического воспитания и профессионального ориентирования расположен в местном доме детского творчества. Здесь дети и подростки с возрастом от 12 лет смогут изучать профессии, связанные с авиацией.

Идея создания центра зародилась в Лыткарине еще в 2012 году. За 12 лет работы клуба через него прошли более 150 детей, многие из которых выбрали авиацию в качестве своего будущего. Одной из особенностей «Юнавии» является не только теоретическая подготовка, но и практические занятия. После освоения необходимых знаний ученики уже могут подняться в воздух на сверхлегких самолетах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лыткарино

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