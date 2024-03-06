Косметику и гигиенические средства начнут производить в Солнечногорске в этом году

«Строительство и запуск нового предприятия осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности России, который предоставил компании „Миксит“ льготный заем в размере 217,5 миллиона рублей. На новой площадке появится более 100 рабочих мест, а с учетом работников склада количество мест составит около 300», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Миксит» уже производит косметику в Наро-Фоминске. За год выпуск продукции увеличился практически в два раза. В линейке появились БАДы и бытовая химия, а в этом году планируется наладить выпуск средств по уходу за полостью рта.

«По итогам двух месяцев этого года наша компания занимает первое место не только в категории „Уход за кожей“, где мы были лидером весь прошлый год, но и в категории „Красота“, опережая все зарубежные бренды. Сейчас спрос на нашу продукцию превышает наши возможности. В наших планах - увеличить объем выпускаемой продукции в три раза за счет запуска нового производственного комплекса», - говорит основатель компании «Миксит» Олег Пай.

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