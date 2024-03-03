Контроль за содержанием очистных сооружений усилят в Лобне

Горожане составили список вопросов. Среди решений - включение дороги у школы в проект организации дорожного движения, продление 33-го автобусного маршрута для комфорта жителей и взятие под особый контроль застройки полей. Особое внимание уделили экологическим проблемам, включая загрязнение реки и состояние ливневых канав. На текущий момент в микрорайоне идет поиск источника загрязнения.

Далее представители ресурсоснабжающих организаций, профильных управлений, медицинские работники и депутаты городского совета ответили на вопросы, связанные с благоустройством и здравоохранением, а также приняли предложения по развитию муниципалитета.

Глава города, Анна Кротова также приняла активное участие в приеме граждан. За три часа было рассмотрено несколько десятков обращений, большинство из которых решено на месте. Вадим Лебедев, первый заместитель главы городского округа Лобня, отметил, что все вопросы будут решены независимо от времени.

Особенностью встречи стал открытый микрофон, где обсуждалась работа управляющих компаний. Несмотря на напряженную атмосферу из-за неудовлетворенности качеством коммунальных услуг, диалог позволил сделать выводы и найти оптимальные решения благодаря предложениям жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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