07 марта 2024, 12:16

Контроль за электроснабжением усилят в Подмосковье в праздники

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Компания «Мособлэнерго» введет дополнительные меры для обеспечения надежной работы электросетей в выходные. Это связано с празднованием Международного женского дня.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, с 8 по 11 марта руководители и персонал компании будут дежурить круглосуточно. В этот период отменят все плановые работы по ремонту и переключению кроме тех, кто связаны с ликвидацией нарушений.

В зоне обслуживания «Мособлэнерго» также провели дополнительные проверки. Там осмотрели линии электропередачи и оборудование.

Для предотвращения аварий в выходные будут дежурить 66 бригад компании. ПРи вводе режима повышенной готовности зпривлекут еще 303.

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ЖКХ Электричество 8 Марта
07 марта 2024, 12:30
Конкурс фотографий домашних питомцев прошел в Лобне
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Итоги конкурса «Кошачий вернисаж» подвели в Лобне. Лучшие работы участников можно увидеть на выставке в Доме культуры «Луговая».

Участники конкурса «Кошачий вернисаж» поделились в социальных сетях фотографиями своих питомцев и рассказами о них. Организаторы отобрали работы, набравшие наибольшее количество лайков, и разместили их в фойе Дома культуры «Луговая». Выставка продлится до 15 марта.

Победителями конкурса стали кот Саймон и Лилиана Кучерова, кошка Клеопатра и Виктория Королева, Карамелька и Татра Иванова, Степан и Виктория Чистова, Рыжик и Юлия Клюева, Барсик и Анна Смирнова. Они получат призы в библиотеке № 4 по адресу: Научный городок, 1Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Лобня конкурсы
07 марта 2024, 12:26
Команды из Жуковского стали призерами всероссийской школьной лиги по баскетболу
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Сборные команды по баскетболу из Жуковского стали призерами на всероссийских соревнованиях школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет». Мужская команда завоевала второе место, женская — четвертое.

По словам тренера команды «Громовец» Сергея Журавлева, четвертое место - это лучший результат за все годы выступлений жуковских женских школьных команд по баскетболу «В „Кэс-баскет“ мы принимали участие в первый раз и женской, и мужской командами. В финале парни проиграли Люберцам. Что касается женской сборной, то за третье место боролись с командой из Наро-Фоминска. Однако три поездки за неделю в Мытищи своим ходом и две игры в день не позволили нам побороться чисто физически - просто не хватило сил, эмоций», - рассказал Журавлев.

Несмотря на то, что спортсменки расстроились, он убежден, что четвертое место на таких соревнованиях для обычной команды - это отличный результат.

Впереди у ребят множество турниров, к которым они уже начали готовиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Баскетбол Жуковский
07 марта 2024, 12:08
Участники из Лобни выиграли 5 золотых медалей на турнире для начинающих каратистов
Медиасток.рф
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Турнир по карате для начинающих спортсменов «Первые шаги» прошел в Подмосковье. Участники из Лобни выиграли 18 медалей разного достоинства.

Юные каратисты из Лобни завоевали пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

«В нашем соревновании могут выступить как юные, так и опытные каратисты. Но, как правило, для последних турниров проводится достаточно, а новички могут проверить свои силы практически только на „Первых шагах“», - отметили организаторы турнира «Первые шаги».

Напомним, на Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» лобненские каратисты получили 29 медалей, в том числе 12 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня
07 марта 2024, 11:55
Церемония вручения паспортов подросткам прошла в Солнечногорске в преддверии 8 Марта
Медиасток.рф
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Восемь девушек, которым исполнилось 14 лет, вручили первые паспорта в Солнечногорске. Торжественная церемония прошла в Доме культуры «Выстрел» преддверии 8 Марта.

Гостями мероприятия стали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также представители центра «Мои документы».

«Получение паспорта - это большая честь и ответственность. Получение документа, удостоверяющего личность, дает широкие права, но вместе с ними накладывает и немалые обязанности. И долг каждого из нас - достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства. Мне бы очень хотелось, чтобы наши юные жители стали настоящими патриотами, которые любят свою страну, свою малую родину, свой народ», - отметил Александр Мамлай.

Девушкам вручили паспорта и поздравили с предстоящим Международным женским днем.

Напомним, что 8 Марта вход и прокат на катках в парках Подмосковья будет бесплатным для всех посетительниц.

Акция министерства благоустройства охватит 33 катка в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Солнечногорск Школьники 8 Марта

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