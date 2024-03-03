Конференция на тему редких заболеваний прошла в Подольске

Участниками мероприятия стали представители Минздрава России, некоммерческой организации «Дом редких», федеральных медицинских центров и исследовательских институтов, пациентские организации, родители детей с редкими заболеваниями.

«В реабилитационный центр „Кораблик“ приезжают дети со всех регионов страны. За девять месяцев работы курс реабилитации прошли более 2,5 тысяч человек, из которых 250 - с редкими заболеваниями», - рассказала руководитель реабилитационного центра «Кораблик» РДКБ Анастасия Глазырина.

Она также отметила, что среди орфанных заболеваний иногда встречаются особо редкие нозологии. Например, сейчас в центре лечится пациент с диагнозом, которых в мире не больше 15 случаев.

Центр оборудован современным роботическим оборудованием для восстановления функций, утраченных после болезни, и в ближайшее время пополнится аппаратом транскраниальной стимуляции для воздействия на центры головного мозга.

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