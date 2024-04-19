Концерт в честь Дня труда прошел в Красногорске

Несколько десятков человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, главы округа и Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные качества.

Директор ДК «Подмосковье» Роман Хохлов также получил награду за свою работу.

«Моя награда - это общая награда моему коллективу. Работники культуры всегда на посту и работают в выходные и праздники. Для меня это нормально - выйти на сцену, получить награду и сразу же вернуться к работе», - рассказал Хохлов.

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