Комитет по конкурентной политике Подмосковья запустил опрос для предпринимателей

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Сейчас предприниматели могут поучаствовать в новом опросе. Предлагается оставить мнение о факторах, препятствующих ведению бизнеса, о потребностях и перспективах развития компаний.

Полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса в Подмосковье и будут использоваться для улучшения деятельности по снижению административных барьеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».