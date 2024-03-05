05 марта 2024, 12:21

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 42 тысяч звонков с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 42,2 тысячи звонков. Из них 3,5 тысячи поступили из других регионов. За такой же период прошлого года операторы получили около 41 тысячи вызовов.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, операторы помогают подобрать роддом и отвечают на волнующие вопросы.

«Операторы линии помогают подобрать роддом, отвечают на вопросы о необходимых документах, а также о других возможностях наших медучреждений родовспоможения. Call-центр начал свою работу в 2019 году, и за это время поступил почти один миллион звонков», - сказала она.

Задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03.

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Дети
05 марта 2024, 12:27
Дзюдоисты из Лобни заняли весь пьедестал почета на турнире в Москве
Медиасток.рф
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Воспитанники клуба дзюдо «Брандком-Мастерс» в Лобне приняли участие в турнире на призы спорткомплекса «Новая Звезда» в Москве. По итогам состязаний лобненцы заняли все три призовых места.

Соревнования проходили среди мальчиков 2014–2015 годов рождения. Лучшим на турнире стал Александр Кузнецов из Лобни. Второе место занял Лаврентий Алексанян, а бронзовую медаль завоевал Егор Солнцев. Ребята занимаются в клубе дзюдо «Брандком-Мастерс» под руководством тренера Юрия Омадзе.

Ранее в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне прошел традиционный турнир по дзюдо , посвященный памяти мастера спорта СССР Алика Мамаева. Среди участников было 120 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня
05 марта 2024, 12:23
Трехэтажный паркинг на 499 мест построят в Ленинском округе в 2025 году
Мособлархитектура
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Многоуровневый паркинг появится в Ленинском городском округе вблизи деревни Сапроново. Решение построить новый объект поддержала рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного Совета Подмосковья.

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, новая автостоянка рассчитана на 499 мест, а общая площадь здания составит более 13 тысяч квадратных метров.

«Помимо парковок, на подземном этаже разместятся автомойка на четыре поста с клиентской зоной, помещения охраны, места для хранения велосипедов. Строительство планируется завершить в 2025 году», - рассказал Гордиенко.

Перфорированные кассеты станут главным облицовочным материалом, а в качестве цветных акцентов решено сделать оранжевые П-образные порталы, которые выделят зоны въездов на парковку.

На территории около здания оборудуют парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Строительство Ленинский округ
05 марта 2024, 12:21
Минэкологии поддержало требования прокуратуры ограничить использование земель у водных объектов в Домодедове
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Суд вынес решение по первому из исков Домодедовской прокуратуры в отношении собственников земель в округе и Роскадастра. Предмет спора — участки, находящиеся в водоохранной зоне реки Северка.

Согласно Водному и Земельному кодексам России, для таких земель существует ряд ограничений хоздеятельности. Это необходимо, чтобы исключить риски загрязнения водных объектов.

«Именно для того, чтобы исключить подобные коллизии, наше министерство ведет работу по установлению границ береговых полос и водоохранных зон подмосковных водоемов», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство поддержало законное требование прокуратуры о том, чтобы ограничения были закреплены в реестре и собственники понимали, что можно делать в водоохранной зоне, а что нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово Экология
05 марта 2024, 12:18
Около тысячи человек посетили выставку «Радость жизни» Зураба Церетели в Дмитрове
Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
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Выставка «Радость жизни» Зураба Церетели к 90-летию автора завершилась в Дмитровском кремле. Итоги мероприятия подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка открылась 19 января. Гостям представили многообразие произведений советского и российского художника, скульптора, живописца, педагога Зураба Церетели. Украшением экспозиции стала скульптура «Мушкетеры», установленная во Франции в Гаскони и посвященная героям знаменитого романа.

Зураб Церетели стал автором свыше пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры. Посмотреть на его работы в Дмитрове пришли свыше тысячи гостей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Туризм Дмитров

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