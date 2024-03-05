Карусель в воскресенском парке вошла в пятерку лидеров по посещаемости на неделе

Председатель Московской областной Думы, депутат по Реутовскому избирательному округу Игорь Брынцалов отчитался о результатах своей работы. Он выступил перед волонтерами, которые оказывают поддержку бойцам в зоне СВО.

Брынцалов поблагодарил волонтеров за их самоотверженный труд и рассказал о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

«В прошлом году мы расширили меры поддержки для участников СВО и их близких: для мобилизованных и их семей появилась дополнительная льгота в рамках «социальной газификации», освободили их от уплаты транспортного налога», - пояснил Брынцалов.

Он добавил, что в ближайших планах - ввести квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники спецоперации.

Не обошел своим вниманием депутат и другие темы. Так, по его словам, в прошлом году региональный парламент принял более 270 законов, многие из которых ориентированы на социальную сферу. Именно такого курса парламент будет придерживаться и в этом году.

«В 2023 году мы приняли законы о дополнительных денежных выплатах и льготах. Установили фиксированный размер ежемесячной выплаты для людей, которые ухаживают за инвалидами. Мы приняли закон о выдаче земельных участков многодетным семьям с совершеннолетними детьми до 23 лет, которые обучаются по очной форме», - пояснил Брынцалов.

Кроме того, Игорь Брынцалов рассказал о национальных проектах и примерах их реализации в Реутове.

«На округ в рамках нацпроектов выделено около трех миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти средства мы сделали пристройку к поликлинике № 1 городской клинической больницы, дом культуры, благоустроили Центральный парк и Аллею Славы», - рассказал депутат.

В планах на 2024 год - благоустройство территорий, капитальный ремонт дорог и завершение строительства школы.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что достижение поставленных целей возможно только, если работать единой командой.

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