Карусель в Ногинске вошла в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Карусель в Центральном городском парке Ногинска вошла в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. На ней покатались полторы тысячи человек.
Любимый детский аттракцион установили в Ногинске в 2021 году, дизайнерский проект которого создал художник Денис Симачев.
«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На карусели можно кататься всей семьей - на ней могут одновременно находиться 44 человека.
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