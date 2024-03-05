05 марта 2024, 23:45

Карусель в Ногинске вошла в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе

Министерство благоустройства Московской области
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Карусель в Центральном городском парке Ногинска вошла в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. На ней покатались полторы тысячи человек.

Любимый детский аттракцион установили в Ногинске в 2021 году, дизайнерский проект которого создал художник Денис Симачев.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На карусели можно кататься всей семьей - на ней могут одновременно находиться 44 человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
05 марта 2024, 23:52
«Легенды хоккея» сыграют с любителями из Ленинского городского округа 9 марта
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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«Легенды хоккея» в рамках проекта «Выходи во двор» сыграют с любителями из Ленинского округа 9 марта. На льду сойдутся сильнейшие хоккеисты и любители, мастерство которых растет от игры к игре.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, за команду звезд будут играть двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов и другие звезды хоккея. Тренировать команду легендарных хоккеистов будет бессменный тренер, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Игра по традиции начнется с мастер-класса от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова, в котором смогут принять участие все желающие.

Комментировать матч для зрителей будет спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, который является официальным голосом проекта «Выходи во двор».

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В двух сезонах звездные хоккеисты провели уже 21 игру в девяти округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Хоккей Ленинский округ
05 марта 2024, 23:03
Балашихинский парк «Пехорка» стал самым посещаемым на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Самым посещаемым парком в Подмосковье на прошлой неделе, по данным Министерства благоустройства Московской области, стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Его посетили 42 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, особенно парк нравится детям, ведь там находится тюбинговая горка, а также работает каток с искусственным льдом под открытым небом.

Жители и гости округа высоко оценили наличие проката коньков и теплой раздевалки, а также камер хранения, поста охраны, туалета и кафе с горячим чаем и кофе.

На территории парка установлены современные светильники, поэтому кататься можно до позднего вечера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Парки
05 марта 2024, 22:58
Истринский парк «Фабричный» вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Истринский парк «Фабричный» вошел в пятерку лидеров по посещаемости на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. Там решили провести время 37 тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, многие жители и гости городского округа Истра с удовольствием катаются в парке на коньках, ведь там работает большой каток, которому благодаря современной системе охлаждения не страшна незначительная плюсовая температура воздуха.

Каток будет работать до конца зимнего сезона ежедневно с прокатом и заточкой коньков, а для тех, кто проголодается на свежем воздухе, работает фудкорт, где каждый найдет себе блюдо по вкусу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
05 марта 2024, 22:33
Главгосстройнадзор проверил возведение завода по производству кофе в Подольске
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили соблюдение нормативов при строительстве завода по производству кофе в деревне Коледино городского округа Подольск. Сотрудники подведомственной лаборатории определили класс бетона по прочности на сжатие, параметры армирования в железобетонных конструкциях и положение строящихся объектов.

На территории завода продолжается возведение конструкций подземной и надземной части, а также фундаментов корпусов производства кофейной продукции, обжарки кофе и необходимой комплексу инфраструктуры.

Площадь нового производственного комплекса более 18 тысяч квадратных метров, окончание строительства намечено на февраль 2027 года.

Ожидается, что после начала работы предприятия, завод будет выпускать более 11 тысяч тонн продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Заводы

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