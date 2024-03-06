Качественное отопление и новые рабочие места. Воробьев проверил основные проекты в Орехово-Зуеве

«Вы возглавляете большой городской округ, последнее время мы ведем там весьма заметные работы по ремонту коллекторов, недопущению аварий. Вам выделены большие ресурсы, знаю, что лично сопровождаете эту работу, регулярно встречаетесь с жителями», - отметил Воробьев.

Этой зимой на коллекторах в трех населенных пунктах произошли аварии. Коммунальные объекты построили еще в 50-60-х годах, поэтому они устарели и дают сбои. Сейчас восстановительные работы в Орехово-Зуеве, Куровском и Дрезне идут полным ходом. По словам Заголовацкого, завершить оперативный ремонт планируется в апреле, а полностью выполнить работы по объектам - в июле.

В округе также продолжается строительство и капитальный ремонт школ по президентским проектам. Например, в 2024 году планируется обновить Дрезненскую школу, Демиховский лицей, Давыдовскую гимназию. В 2025–2026 годах преобразится еще 12 образовательных учреждений.

«В прошлом году были капитально отремонтированы три школы и одно дошкольное образовательное учреждение. В 2024-м также планируем обновить четыре объекта», - доложил глава округа.

По его словам, сейчас к открытию готовится новая школа на улице Красина. Она рассчитана на 550 ребят. На территории современного образовательного учреждения обустроят спортивное ядро - по программе «Открытый стадион» каждый сможет прийти и позаниматься спортом.

Руслан Заголовацкий рассказал про еще один важный президентский проект - в конце прошлого года на базе Орехово-Зуевской больницы открыли региональный сосудистый центр. Он оснащен уникальной аппаратурой, которая позволяет проводить операции на сосудах.

«Центр рассчитан на 90 койко-мест, в нем есть кардиологическое, неврологическое отделения, отделения сердечно-сосудистой хирургии, а также диагностики и лечения сосудистых патологий», - подчеркнул Заголовацкий.

В округе продолжают реализовывать большое количество инвестпроектов. Так, в 2023 году в Орехово-Зуеве запустили три крупных проекта на общую сумму три миллиарда рублей. Их реализация позволила создать более 350 рабочих мест. Сейчас в стадии осуществления находится еще более 30 инвестпроектов почти на 30 миллиардов рублей - они позволят обеспечить работой более 2,6 тысячи человек.

Демиховский машиностроительный завод планирует запустить серийное производство редукторов для «Иволг», а «Ликинский автобусный завод» - выпускать автобусы новой генерации.

«По ЛиАЗу очень большие заказы в стране. Сейчас он начинает собирать модель туристического автобуса „Фотон“. Мы также будем его закупать. Здесь предприятию, конечно, нужно помогать кадрами», - заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».