05 марта 2024, 22:58

Истринский парк «Фабричный» вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе

Министерство благоустройства Московской области
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Истринский парк «Фабричный» вошел в пятерку лидеров по посещаемости на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. Там решили провести время 37 тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, многие жители и гости городского округа Истра с удовольствием катаются в парке на коньках, ведь там работает большой каток, которому благодаря современной системе охлаждения не страшна незначительная плюсовая температура воздуха.

Каток будет работать до конца зимнего сезона ежедневно с прокатом и заточкой коньков, а для тех, кто проголодается на свежем воздухе, работает фудкорт, где каждый найдет себе блюдо по вкусу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
05 марта 2024, 23:03
Балашихинский парк «Пехорка» стал самым посещаемым на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Самым посещаемым парком в Подмосковье на прошлой неделе, по данным Министерства благоустройства Московской области, стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Его посетили 42 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, особенно парк нравится детям, ведь там находится тюбинговая горка, а также работает каток с искусственным льдом под открытым небом.

Жители и гости округа высоко оценили наличие проката коньков и теплой раздевалки, а также камер хранения, поста охраны, туалета и кафе с горячим чаем и кофе.

На территории парка установлены современные светильники, поэтому кататься можно до позднего вечера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Парки
05 марта 2024, 22:33
Главгосстройнадзор проверил возведение завода по производству кофе в Подольске
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области проверили соблюдение нормативов при строительстве завода по производству кофе в деревне Коледино городского округа Подольск. Сотрудники подведомственной лаборатории определили класс бетона по прочности на сжатие, параметры армирования в железобетонных конструкциях и положение строящихся объектов.

На территории завода продолжается возведение конструкций подземной и надземной части, а также фундаментов корпусов производства кофейной продукции, обжарки кофе и необходимой комплексу инфраструктуры.

Площадь нового производственного комплекса более 18 тысяч квадратных метров, окончание строительства намечено на февраль 2027 года.

Ожидается, что после начала работы предприятия, завод будет выпускать более 11 тысяч тонн продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Заводы
05 марта 2024, 22:28
Работы по благоустройству сквера на улице Дудкина во Фрязине завершились
Министерство благоустройства Московской области
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Завершилось благоустройство в центре города Фрязино. Реконструкция велась в сквере Победы и пешеходных зонах улиц Комсомольской, Ленина, Институтской и Дудкина.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В сквере на улице Дудкина уложили тротуарную плитку, поставили скамейки и урны. Для детей установили большую игровую площадку, а рядом с деревьями обустроили клубы с многолетними цветами. В западной части сквера, ближе к перекрестку улиц Комсомольская и Дудкина появился деревянный настил, на котором горожане с удовольствием играют в футбол или используют как место для танцев во время городских праздников.

На всей территории сквера высадили газон и установили современные светильники вдоль переходных дорожек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Фрязино
05 марта 2024, 21:22
Процедуру снятия объектов недвижимости с кадастрового учета упростили в Подмосковье
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья упростил процедуру снятия с кадастрового учета снесенного объекта капитального строительства. Теперь это можно сделать на региональном сайте «Госуслуги».

Весь процесс получения необходимых документов стал доступен онлайн. Таким образом, сопровождение всего процесса сноса объекта недвижимости полностью переведено в цифровой формат.

Как отметили в ведомстве, заявители - юридические и физические лица в среднем ежемесячно подают около 800 заявок о сносе объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство

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