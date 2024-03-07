07 марта 2024, 12:55

Инспекторы ГУСТ провели почти 7 тысяч телефонных консультаций с жителями Подмосковья за зиму

пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
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Инспекторы ГУСТ провели почти семь тысяч телефонных консультаций с жителями Подмосковья за зиму. Большинство обращений было связано с уборкой снега и наледи, а также сбросу мусора в неположенных местах.

Как рассказали в ведомстве, по телефону жители могут задать интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы от специалистов. По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, сотрудники помогают найти оптимальное решение проблемы и помочь оказать возможную помощь.

\"Для этого жителям или юридическим лицам нужно только выбрать удобный способ связи, будь то портал «Добродел», социальные сети, официальное письмо или запись на прием. Также можно обратиться на горячую линию, преимуществом которой является возможность прямого общения со специалистом, без участия автоматических систем\", - сказала она.

В ведомстве добавили, что многие жители звонили, чтобы передать благодарность инспекторам.

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Благоустройство
07 марта 2024, 13:42
Сотрудницы областного онкодиспансера посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Ледовой шоу Ильи Авербуха посетили 20 сотрудниц подмосковного онкологического диспансера. Оно прошло в Ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программу предстаивли фигуристы мирового уровня, а также олимпийские чемпионы. Всего в мероприятии участвовали шесть тысяч человек.

«В этот день мы испытали массу положительных эмоций, ведь фигуристы такого масштаба показывают невероятные профессиональные навыки. Получилось очень трогательное шоу», - рассказала начальник отдела по организации оказания платной медицинской помощи Оксана Зотова.

В шоу принимали участие профессиональные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова другие. На лед также вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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Балашиха
07 марта 2024, 13:33
Проектировщиков Подмосковья пригласили на архитектурный конкурс
Unsplash
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Союз архитекторов России и администрация Вологды проведут конкурс «Дерево в архитектуре 2024». Мероприятие пройдет с 18 по 20 июля.

В этом году темой форума объявили «Взгляд в Завтра». Она направлена на выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике.

На форуме также состоится V Российский смотр-конкурс с международным участием. Регистрация на участие продлится до 13 мая, а срок подачи работ - до 3 июня.

Итоги конкурса подведут 20 июля. Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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Строительство конкурсы Архитектура
07 марта 2024, 13:31
Председатель Мособлдумы и глава Реутова поздравили жительниц в преддверии 8 Марта
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Жительниц Реутова наградили грамотами и благодарственными письмами в преддверии праздника 8 Марта. Поздравить горожанок приехал Сергей Трофимов, который выступил перед дамами в деловом комплексе «Мир».

Первые лица города и известные артисты дарили женщинам цветы и говорили о заслугах каждой из горожанок.

Так, Мария Плюснина, волонтер Центра работы с семьями мобилизованных, получила грамоту и благодарность за свою работу. Она занимается благотворительностью, помогая собирать посылки в зону проведения СВО.

«Огромная благодарность за оценку моего труда и моей работы. Всем женщинам - прекрасным, творческим, креативным, замечательным, добрым, сердечным, всегда готовым прийти на помощь - я желаю никогда не оставаться в стороне. Всегда поддерживать, помогать, протягивать руку помощи. Желаю красоты, мира, добра, весеннего настроения», - поздравила всех с праздником Плюснина.

В зале Делового комплекса «Мир» собрались более 500 женщин. Это врачи, учителя, социальные работники и волонтеры.

Прекрасный дам поздравил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Хочется поздравить всех присутствующих в вашем лице - всех женщин нашего города, нашего региона, нашей страны - с этим замечательным праздником. Пожелать вам любви, здоровья, благополучия семейного и реализации всех ваших желаний и планов», - сказал Брынцалов.

Все гостьи праздника получили награды за активную жизненную позицию, щедрость души, преданность и самопожертвование.

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Реутов 8 Марта
07 марта 2024, 13:21
Прием заявок на чемпионат «Битва роботов» начался в Подмосковье
Министерство образования МО
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Жители Подмосковья смогут принять участие в «Битве роботов», которая в этом году пройдет по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В этом году участвовать в соревнованиях смогут дети от 10 до 17 лет и взрослые. Во взрослой категории отберут до 32 команд, в детской - до 64.

Жители Подмосковья смогут продемонстрировать свои навыки в области робототехники, инженерии, программирования и стратегического мышления. Организаторы оценят оригинальность оснащения робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора появятся на официальном сайте чемпионата, а участников дополнительно проинформируют по электронной почте.

Заявки на участие в «Битве роботов» принимаются до 10 марта по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы

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