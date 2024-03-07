Инспекторы ГУСТ провели почти 7 тысяч телефонных консультаций с жителями Подмосковья за зиму

Как рассказали в ведомстве, по телефону жители могут задать интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы от специалистов. По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, сотрудники помогают найти оптимальное решение проблемы и помочь оказать возможную помощь.

\"Для этого жителям или юридическим лицам нужно только выбрать удобный способ связи, будь то портал «Добродел», социальные сети, официальное письмо или запись на прием. Также можно обратиться на горячую линию, преимуществом которой является возможность прямого общения со специалистом, без участия автоматических систем\", - сказала она.

В ведомстве добавили, что многие жители звонили, чтобы передать благодарность инспекторам.

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