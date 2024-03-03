Информационные табло помогут посетителям бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде узнать его историю

Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Бульвар получил свое название не случайно. Оно связано с историей ВОВ и Великой Победы - в городе и его деревнях генералом В. И. Кузнецовым формировалась 1-я ударная армия.

В 2010 году там открыли памятник генералу В. И. Кузнецову и установили информационные стенды. Главные входы на территорию проходят через два мемориала: ротонды Кузнецова и ротонды Выпускников 1941 года.

На территории бульвара установлены скамейки, урны и современное освещение. Для удобства посетителей расположены информационные таблички, из которых они могут узнать много новых исторических фактов.

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