07 марта 2024, 18:30

Игорь Сухин в честь 8 Марта подарил букеты жительницам Богородского округа на центральной площади Ногинска

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

В Богородском округе прошла акция «Вам любимые», посвященная Международному женскому дню. В честь наступающего 8 Марта Игорь Сухин вместе с депутатом Госдумы Александром Толмачевым и волонтерами молодежных организаций на центральной площади Ногинска подарили десятки букетов тюльпанов прохожим дамам.

Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с представителями администрации, советом депутатов и активной молодежью посетил центр «Про Молодежь» в Ногинске, где поздравил сотрудниц с наступающим праздником. Поздравления получили также сотрудницы отдела молодежной политики и центра «Юность», а также клуб многодетных семей, где женщины получили цветы и благодарности за их труд и заботу.

Навестил глава и учителей центра образования № 10. Там для педагогов организовали мастер-класс по созданию брошей из ткани.

Особые поздравления от Игоря Сухина получила Лариса Владимировна Алексеева, учитель химии и биологии с почти 60-летним стажем.

Весенние букеты подарили также женщинам из центра допризывной подготовки, окружного управления социального развития и участницы проекта «Активное долголетие».

«Поздравлять женщин стало в Богородском округе традицией. Мы дарим им цветы, желаем мира, любви, заботы о них. Очень надеюсь, что такие дни будут частыми в жизни наших любимых женщин, потому что они этого заслуживают. Пользуясь случаем хочу сказать, что мы вас очень любим, ценим вашу заботу и поддержку. Мы благодарны, что вы есть в нашей жизни», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Женщины 8 Марта Богородский
07 марта 2024, 18:46
Новый филиал клуба «Активное долголетие» открыли в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
В торговом центре «Июнь» состоялось торжественное открытие долгожданного пространства для участников клуба «Активное долголетие». Мероприятие прошло при участии главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

В настоящее время в клуб входит более восьми тысяч жителей Мытищ старшего поколения. Здесь они могут не только пообщаться со сверстниками, выпить чашечку чая и посмотреть кино, но также научиться работать с электронными документами, получить помощь в подаче документов и развить свои творческие способности.

«Желаем, чтобы в новом помещении всегда царила атмосфера позитива, чтобы каждый посетитель нашел здесь что-то по душе и завел новые знакомства. И, конечно же, чтобы на лицах у всех всегда были улыбки. В преддверии Международного женского дня хочу поздравить участниц клуба с наступающим 8 Марта», - поздравила гостей открытия глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В новом помещении уже открыты художественные и рукодельные студии, проводятся занятия по фитнесу и гимнастике. В планах - запуск театральных, вокальных и танцевальных студий.

Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Активное долголетие
07 марта 2024, 18:43
Юлия Купецкая поздравила жительниц Мытищи с наступающим 8 Марта со сцены дома культуры «Яуза»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Доме культуры «Яуза» города Мытищи состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Глава городского округа Юлия Купецкая поздравила дам с этим весенним праздником.

В этот день на сцене прозвучали теплые слова благодарности и поздравления для всех женщин, подчеркивающие их значимость и вклад в сохранение традиционных семейных ценностей. Как напомнила глава городского округа, ценить свои семьи особенно актуально на фоне объявления 2024 года Годом семьи по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Желаю, чтобы милых дам осыпали комплиментами не только 8 Марта, но и круглый год. Ведь женщина - это начало всего, это доброта, нежность, ласка. Именно она может спасти мир от зла и горя своим умением искренне любить и заботиться», - сказала глава Мытищ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Семья Женщины 8 Марта
07 марта 2024, 18:30
Поликлиника № 3 в Павлово-Посадской больнице открылась после капремонта
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Поликлиника для взрослых и детей открылась после капитального ремонта в Павлово-Посадской больнице. Глава городского округа Денис Семенов поздравил медперсонал с этим событием, а также пообщался с пациентами медицинского учреждения.

По его словам, обновленная поликлиника № 3 рассчитана на 200 взрослых и 150 детских посещений за смену.

«Здесь получают медицинскую помощь более 22 тысяч жителей округа, в том числе более пяти тысяч детей. Всем очень нравится новая поликлиника. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе ведутся работы по ремонту социальных учреждений», - рассказал Семенов.

В здании поликлиники не проводился ремонт с момента ее открытия в 1981 году. Рабочие отремонтировали кровлю и входную группу, заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе продолжается программа ремонта учреждений здравоохранения. Только за 2023 год отремонтировали 23 объекта.

«Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства. На проведение работ было направлено 440 миллионов рублей», - пояснила Стригункова.

В поликлинике установили цифровые рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Также есть кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, ТМК и выписки льготных лекарств. После ремонта пациентам стало гораздо проще находить нужные кабинеты, а в местах для ожидания приема установили удобные диваны.

Как рассказала главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, пока шел ремонт, пациентов принимали в другой поликлинике, теперь же специалисты вернулись к работе по прежнему адресу.

«В обновленной поликлинике прием ведут 46 врачей - участковые терапевты и педиатры, а также узкопрофильные специалисты: эндокринологи, хирурги, травматологи, офтальмологи и другие», - добавила Мягченкова.

Потоки пациентов тоже разделили - с ОРВИ и без признаков заболевания. В здании появились пандусы и комната для кормления грудных детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Павловский посад Ремонтные работы
07 марта 2024, 18:18
Парту Героя в честь ветерана ВОВ Татьяны Ветровой открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В химкинской в школе № 8 открыли Парту Героя в честь ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ветровой. Татьяна Терентьевна, труженица тыла, работала на Октябрьской железной дороге Каширского направления во время войны, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что акция Парта Героя партии «Единая Россия» направлена на сохранение памяти о подвигах выдающихся жителей и формирование уважения к истории Отечества у молодежи. Татьяна Терентьевна была награждена орденом Красного Знамени за свой труд и удостоена медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Открытие Парты Героя прошло в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа» партии «Единая Россия».

«Участники встречи ознакомились с историей героини и ее подвигами. Незадолго до войны отважная рязанская девочка, воспитанная отцом без матери, приехала покорять Москву. Будучи 20-летней девушкой, Татьяна Ветрова работала путевым обходчиком, наравне с мужчинами переносила и укладывала шпалы, участвовала в ремонте железной дороги. В послевоенное время она всю себя отдала работе на благо Родины. Трудилась в Химкинском СМУ МОИС-1 в качестве мотористки и изолировщицы. Татьяну Терентьевну всегда отличало чувство высокой ответственности, самоотверженность», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В Химках создан виртуальный музей «Химки 1941-1945 - все для фронта, все для Победы!», где каждый может узнать о ветеранах и событиях тех лет. На сайте доступна информация о военной литературе, экспонатах музеев и рассказах очевидцев Великой Отечественной войны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ветераны ВОВ

Новости по теме