Игорь Сухин в честь 8 Марта подарил букеты жительницам Богородского округа на центральной площади Ногинска

Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с представителями администрации, советом депутатов и активной молодежью посетил центр «Про Молодежь» в Ногинске, где поздравил сотрудниц с наступающим праздником. Поздравления получили также сотрудницы отдела молодежной политики и центра «Юность», а также клуб многодетных семей, где женщины получили цветы и благодарности за их труд и заботу.

Навестил глава и учителей центра образования № 10. Там для педагогов организовали мастер-класс по созданию брошей из ткани.

Особые поздравления от Игоря Сухина получила Лариса Владимировна Алексеева, учитель химии и биологии с почти 60-летним стажем.

Весенние букеты подарили также женщинам из центра допризывной подготовки, окружного управления социального развития и участницы проекта «Активное долголетие».

«Поздравлять женщин стало в Богородском округе традицией. Мы дарим им цветы, желаем мира, любви, заботы о них. Очень надеюсь, что такие дни будут частыми в жизни наших любимых женщин, потому что они этого заслуживают. Пользуясь случаем хочу сказать, что мы вас очень любим, ценим вашу заботу и поддержку. Мы благодарны, что вы есть в нашей жизни», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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