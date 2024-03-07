Игорь Брынцалов подвел итоги работы на встрече с предпринимателями в Подмосковье

Он напомнил слова президента, адресованные Федеральному собранию о том, что запас прочности нашей экономики достаточный, чтобы чувствовать себя уверенно и идти вперед. Брынцалов отметил, что слова лидера страны находят отражение в национальных проектах. Отдельно депутат остановился на «Экономике данных».

«Стоит задача - к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В ближайшие шесть лет, по решению президента, на реализацию нового нацпроекта будет направлено не менее 700 миллиардов рублей», - сказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов подвел итоги работы в сфере поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Он рассказал, что предприятия Балашихи совместно с жителями и общественными организациями передали более 500 тонн гуманитарной помощи и поблагодарил всех за помощь.

Депутат также заявил, что Мособлдума за прошлый год приняла более 270 законов и работала над формированием регионального бюджета на 2024 год.

«Впервые его доходы выше одного триллиона рублей. Расходы также - более одного триллиона рублей. У нас увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать. Только на госпрограмму „Предпринимательство“ выделено 18 миллиардов рублей», -пояснил Брынцалов.

Бизнес получил существенную поддержку по итогам прошлого года.

«Мы расширили до 29 перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения. Продлили и расширили действие налоговых льгот для бизнеса. Ими пользуются порядка полутора тысяч организаций», - пояснил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов сообщил, что Балашиха пользуется существующими мерами поддержки. В город привлекаются инвесторы и открываются новые предприятия. Уже удалось создать 12 тысяч рабочих мест, а сумма инвестиционных средств составила 80 миллиардов рублей.

Спикер регионального парламента рассказал также, каких успехов удалось добиться в сферах культуры, здравоохранения и благоустройства. Он привел в пример открывшееся отделение детской школы искусств № 1 на улице Яганова. Также в прошлом году начался капитальный ремонт стадиона «Орион», а в зоне отдыха «Пехорка-лес» реконструировали футбольное поле.

На менее обширные планы и на 2024 год. По словам Игоря Брынцалова, планируется отремонтировать Гимназию № 1, детский сад № 26 «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный, а в новом учебном году в жилищном комплексе «Пехра» открыть школу на полторы тысячи мест.

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