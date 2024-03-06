06 марта 2024, 15:36

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска вышел во второй раунд плей-офф Кубка Петрова

фото: ХК "Химик"
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Воскресенский «Химик» одержал победу в серии с командой «Буран» из Воронежа и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Шестой матч серии прошел на стадионе «Юбилейный» в Воронеже между «Бураном» и «Химиком». Победу в этой встрече одержали воскресенские хоккеисты со счетом 4:2. Благодаря этой победе клубу удалось пройти во второй раунд плей-офф ВХЛ.

Дублями отметились нападающие Илья Талалуев и Павел Ткаченко.

Соперник Воскресенска в четвертьфинале определится вечером 7 марта, после решающих игр в трех парах плей-офф.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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Хоккей Воскресенск
06 марта 2024, 16:17
Школьник из Химок стал победителем XV Международной олимпиады по математике
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химчанин Иван Часовских достиг абсолютной победы на XV Международной олимпиаде по математике. Ученик 10-го класса школы № 14 из Химок в индивидуальном зачете набрал максимальные 40 баллов. Соревнования прошли дистанционно в президентском лицее «Сириус».

Глава Химок Дмитрий Волошин выразил искренние поздравления Ивану, его родителям и наставникам за великолепный результат. Он также подчеркнул особый подход к обучению одаренных учеников в школе № 14, который позволяет им получать дополнительные знания и тренироваться. В последние три года несколько учеников этой школы стали победителями и призерами на всероссийских этапах олимпиад.

Иван начал серьезно заниматься математикой в конце шестого класса. Уже тогда он демонстрировал выдающиеся успехи на различных олимпиадах.

В прошлом году Иван победил на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике, призером по математике. Сейчас признан победителем регионального этапа всероссийской олимпиады по математике, информатике и призером по физике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Химки Школьники
06 марта 2024, 16:14
Работники «Мособлпожспаса» предостерегли жителей Подмосковья от выхода на весенний лед
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Работники «Мособлпожспаса» провели рейд по подмосковным рекам и водохранилищам. Спасатели рассказали рыбакам о хрупкости весеннего льда и об опасностях, которые подстерегают любителей порыбачить на тонкой ледяной корке.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, главная задача спасателей предотвратить несчастные случаи на льду.

«Наступила календарная весна. Лед на крупных реках и водохранилищах еще достаточно толстый, но совершенно не прочный. Его пористая структура позволяет мелким крупинкам быстро таять, в результате чего на поверхности образуются лужи. Такой лед не ломается и не крошится, он мягкий, как каша, и ноги сквозь него сами проваливаются», - рассказал Плевако.

Он подчеркнул, что только бдительность и забота о собственной безопасности помогут гражданам сохранить жизнь и здоровье Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
06 марта 2024, 16:08
Общественная палата Подмосковья и институты гражданского общества подписали соглашение о взаимодействии на выборах
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Региональная общественная палата подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в работе на предстоящих выборах с представителями институтов гражданского общества Московской области. По словам первого заместителя председателя общественной палаты региона Татьяны Дмитриевой, речь идет об организациях, которые помогали следить за проведением выборов различного уровня с 2013 года.

«Для нас это тоже очень важно, поскольку все наши коллеги, кто будет участвовать в этой работе, должны хорошо понимать, как это делать, чтобы не нарушать права граждан и следить, чтобы другими тоже не нарушались права наших жителей Московской области», - прокомментировала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Представитель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Леонов подчеркнул, что главная задача - самим увидеть, как происходит голосование и рассказать об этом гражданскому обществу.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

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Выборы Выборы президента — 2024
06 марта 2024, 15:13
Каратисты из Лобни выиграли почти 30 медалей на спортивном фестивале
Unsplash
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На прошедшем в Подмосковье втором Патриарший международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» лобненские каратисты показали выдающиеся результаты. В соревнованиях, привлекших более 4,5 тысячи участников из 49 регионов России и семи стран мира.

Представители каратэдо Сито-рю из Лобни завоевали 29 медалей, включая 12 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

Подмосковье продолжает активно развивать инфраструктуру для спорта и физической культуры. Так, в Лобне после реконструкции недавно открыли стадион «Труд», а в «Академии спорта» появилась новая многофункциональная площадка. Такие улучшения создают благоприятные условия для тренировок и проведения соревнований различного уровня, внося значительный вклад в развитие спорта в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как будет устроена дорожная развязка вокруг новой больницы в Балашихе. Глава региона отметил, что удобная транспортная инфраструктура очень важна для людей.

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Спортсмены Лобня

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