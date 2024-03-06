Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска вышел во второй раунд плей-офф Кубка Петрова

Шестой матч серии прошел на стадионе «Юбилейный» в Воронеже между «Бураном» и «Химиком». Победу в этой встрече одержали воскресенские хоккеисты со счетом 4:2. Благодаря этой победе клубу удалось пройти во второй раунд плей-офф ВХЛ.

Дублями отметились нападающие Илья Талалуев и Павел Ткаченко.

Соперник Воскресенска в четвертьфинале определится вечером 7 марта, после решающих игр в трех парах плей-офф.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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