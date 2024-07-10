ГУКН Подмосковья разрешило ремонт на суконной фабрике в Истре

Как пояснили в ведомстве, планируется отремонтировать здания конюшни, литейного корпуса, прядильно-чесально-парового корпуса, казарму с церковью Михаила Архангела и другие объекты, входящие в комплекс памятников архитектуры.

За свою многовековую историю село Павловская Слобода сменило несколько владельцев. В 1730 году им стал граф Павел Ягужинский, который создал суконную фабрику. В 1754 году вотчина перешла его сыну Сергею, расширившему фабрику.

После 1861 года фабрику переоборудовали в казармы 8-го стрелкового резервного батальона. После этого воинские части, размещавшиеся в постройках комплекса, несколько раз менялись.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».