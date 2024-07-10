Готовность МКД к зиме в Мытищах оценили на 46%

Заместитель глава городского округа Мытищи Елена Сетракова вручила почетные грамоты сотрудникам компании по производству антисептиков. Предприятие больше 25 лет поставляет продукцию во всем страны мира.

Заместитель главы Мытищ Елена Сетракова поздравила сотрудников предприятия по разработке, производству и поставке дезинфицирующих средств. Она вручила почетные грамоты за профессионализм и высокий вклад в развитие городского округа нескольким специалистам.

«Сегодня, как никогда, мы все осознаем, насколько важна производственная тема. В наш лексикон вошли такие слова, как импортозамещение, расширение производства и модернизация. Бесспорно, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы каждое предприятие получило импульс и необходимый вектор для своего дальнейшего развития», - сказала Елена Сетракова.

В Мытищах 27 лет работает предприятие по производству антисептиков. В компании трудятся 118 человек. Продукцию поставляют для всех сфер бизнеса в любую точку мира.

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