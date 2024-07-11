Голосование по ремонту дорог в Воскресенске запустят в конце августа

Жители деревни Чемодурово обратились к заместителям главы округа с просьбой о ремонте дороги по Северной улице. Заявку на обновление покрытия дорожного полотна решили подать на голосование на портале «Добродел».

«Жители обращались с вопросами благоустройства пешеходных дорожек, ремонта дорог. Безусловно, все они взяты на контроль и будут решаться. Также напомнили жителям о том, что в конце августа начнется голосование по ремонту дорог на портале „Добродел“», - прокомментировала временно исполняющая полномочия главы Воскресенска Елена Овсянкина.

Во встрече с жителями поучаствовали также профильные специалисты.

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