Главгосстройнадзор проверил возведение завода по производству кофе в Подольске

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На территории завода продолжается возведение конструкций подземной и надземной части, а также фундаментов корпусов производства кофейной продукции, обжарки кофе и необходимой комплексу инфраструктуры.

Площадь нового производственного комплекса более 18 тысяч квадратных метров, окончание строительства намечено на февраль 2027 года.

Ожидается, что после начала работы предприятия, завод будет выпускать более 11 тысяч тонн продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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