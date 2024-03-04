04 марта 2024, 22:51

Глава Жуковского Аубакиров рассказал жителям округа о ходе строительства новой школы

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Очередная встреча главы городского округа Жуковский Бориса Аубакирова с жителями прошла в школе № 7. Главной темой обсуждения стал вопрос строительства новой школы в Пятом микрорайоне.

Жители интересовались, какое количество мест будет в новой школе и задавали вопросы об обучении во вторую смену. Также многие собравшиеся хотели выяснить, как будет проходить запись в школу в связи с изменением «прикрепленных» адресов.

На вопросы горожан отвечали Борис Аубакиров, а также его заместители - начальник управления образования Ольга Алферова и Алла Дунаевич. Они рассказали, что строительство новой школы планируется завершить к новому учебному году, а это обеспечит еще 400 мест для школьников.

Изменилась и схема закрепления домов микрорайона за образовательными учреждениями. Однако, учащимся 10-й школы, родители которых не захотят, чтобы их дети продолжили учиться в новой школе, предоставят места в близлежащих образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Жуковский
04 марта 2024, 22:27
Ученики школьного лесничества Можайского округа сделали «холодильник» для саженцев
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Ученики школьного лесничества «Борисовская СОШ» Можайского городского округа готовятся высадить новые растения в созданном ими в прошлом году мини-питомнике. Ребята планируют в этом году поработать над разнообразием древесных и кустарниковых пород.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, ученики обустроили специальный «холодильник» - снежную кучу, которая позволит сохранить саженцы в состоянии покоя. Это необходимое условие для удачной весенней посадки в другой грунт.

«Холодильник» в Борисовском лесничестве уже готов к хранению сеянцев, черенков и семян. Ребята ждут наступления весны, чтобы поскорее приступить к работе в своем мини-питомнике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Можайск
04 марта 2024, 22:09
Подмосковье примет более 60 гостей из 32 стран после завершения Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Подмосковье примет боле 60 гостей из 32 стран после завершения основной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Молодые иностранцы посетят разные регионы страны в рамках ВФМ-2024.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, идея продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну - отличная идея.

«Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры», - рассказала Швелидзе.

Он добавила, что знакомство с Подмосковьем начнется с мастерской управления «Сенеж», где для ребят подготовили интересную программу, а затем они посетят множество округов области.

Встреча с иностранной делегацией прошла на площадке «Сириус» в Сочи 4 марта. Ребятам показали видеоролик о достопримечательностях Подмосковья, а затем молодежная фолк-группа «Канарейка» из Культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске сыграла с иностранными гостями в старинную русскую народную игру «Золотые ворота».

В завершение встречи Ольга Бурлуцкая из Воскресенска исполнила всеми любимую песню - неофициальный гимн Московской области «Подмосковные вечера».

Местные волонтеры будут сопровождать международную делегации по дороге из Сочи в Московскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Фестивали
04 марта 2024, 21:13
Более 533 тысяч кубометров отходов вывезли в феврале из 10 округов Подмосковья
ООО "ЭкоПромСервис"
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Региональные операторы в феврале 2024 года вывезли с территории двух подмосковных кластеров более 533 тысяч кубометров отходов. Это количество оказалось выше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Так, региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск вывез в феврале более 407 тысяч кубометров отходов, что на 18% превысило показатели прошлого года, а в Алексинском кластере собрали почти 126 тысяч кубометров отходов, что оказалось на 11% выше прошлогодних значений.

В зоне обслуживания регоператоров находятся более 1,3 миллиона человек и 10 тысяч предприятий и организаций. Для уборки задействовали 260 единиц спецтехники, которые обеспечены спутниковой системой ГЛОНАСС.

Трудности процессу вывоза отходов добавляют заснеженные, необработанные от наледи проезды, а также припаркованные в неположенных местах автомобили. Также в ведомстве отметили, что складывать строительные отходы на обычной контейнерной площадке категорически запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Воскресенск Экология
04 марта 2024, 20:47
Евгений Агулов стал новым председателем Комлесхоза Московской области
Пресс-служба Комлесхоза МО
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Евгений Агулов стал новым председателем комитета лесного хозяйства Московской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Агулова официально представили на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами муниципалитетов.

Евгений Агулов закончил Академию гражданской защиты МЧС России, в том числе аспирантуру.

На службе в МЧС России прошел путь от спасателя до директора Департамента в центральном аппарате. Перед новым назначением работал первым заместителем председателя Комитета лесного хозяйства Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев

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