Глава Жуковского Аубакиров рассказал жителям округа о ходе строительства новой школы

Жители интересовались, какое количество мест будет в новой школе и задавали вопросы об обучении во вторую смену. Также многие собравшиеся хотели выяснить, как будет проходить запись в школу в связи с изменением «прикрепленных» адресов.

На вопросы горожан отвечали Борис Аубакиров, а также его заместители - начальник управления образования Ольга Алферова и Алла Дунаевич. Они рассказали, что строительство новой школы планируется завершить к новому учебному году, а это обеспечит еще 400 мест для школьников.

Изменилась и схема закрепления домов микрорайона за образовательными учреждениями. Однако, учащимся 10-й школы, родители которых не захотят, чтобы их дети продолжили учиться в новой школе, предоставят места в близлежащих образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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