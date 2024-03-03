Глава Воскресенска вручил школьникам городского округа первые паспорта

Церемония вручения паспортов началась с поднятия флага и исполнения гимна России. Такие церемонии стали семейным праздником, на котором поддерживают своих детей мамы, папы, бабушки и дедушки. Одной из получательниц документа стала Ангелина Тараскина. Девочка занимается танцами и рисованием, мечтает стать стоматологом.

«Я очень счастлива, что получила паспорт, достигла этого возраста. Я чувствую эмоции радости и гордости, что я теперь официально гражданин России. Я планирую сделать „Пушкинскую карту“ и просвещать себя в разных сферах», - поделилась школьница из Воскресенска Ангелина Тараскина.

Паспорт - это первый шаг во взрослую жизнь. Он открывает возможности для трудоустройства, обучения, посещения музеев и выставок по всей стране. Важно помнить, что у юных владельцев паспортов есть и обязанности.

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